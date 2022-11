Fora de casa, Flamengo perde para o Coritiba por 1 a 0, pelo Brasileirão

Paulo Neto - Na tarde deste domingo (6), o Flamengo perdeu para o Coritiba por 1 a 0, no Paraná, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América vai a quinta colocação na tabela da competição.

O Mais Querido volta a campo na quarta-feira (9), para enfrentar o Juventude, ainda fora de casa, pela 37° rodada do Brasileirão. Na sequência, enfrenta o Avaí, no Maracanã, no domingo (13), para encerrar a temporada vitoriosa do clube.

O jogo

O Flamengo começou a partida tomando conta das ações ofensivas. Cebolinha e Marinho levavam perigo pela linha de fundo. O Mais Querido marcava a saída de bola do adversário desde a área.

A primeira chance do Mengão veio com Pablo, após drible e cruzamento de Marinho. O zagueiro cabeceou por cima. Com Marinho, o Flamengo chegou mais uma após bela finalização de fora da área.

O Coritiba escapava em contra ataques, mas Hugo aparecia bem. Na reta final do primeiro tempo, Hugo fez grande defesa em cobrança de falta do adversário e garantiu o placar zerado no intervalo.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com a posse da bola, em busca de chances para sair na frente. Mas aos 11’, após checagem do VAR, a arbitragem assinalou penalidade máxima para o Coritiba. Na cobrança, Alef Manga abriu o placar: 0 a 1.

O Flamengo batalhou até o final, mas o gol de pênalti do adversário deu números finais à partida. (com Ascom Flamengo)