Cano faz três gols no São Paulo e bate recordes pelo Fluminense

Germán Cano deu sequência à sua excelente fase no Fluminense e foi o grande nome da vitória de 3 a 1 sobre o São Paulo, neste sábado, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grande destaque da partida, fez os três gols tricolores e, de quebra, bateu recordes com a camisa do Fluzão.

Cano chegou a 42 gols no ano e assumiu isoladamente o posto de maior artilheiro do Fluminense numa temporada no século 21. Antes, estava empatado com Magno Alves (2002), com 39.

Além disso, superou seu compatriota argentino Doval como principal goleador estrangeiro do Fluminense numa temporada. O ex-atacante também havia marcado 39, em 1976.

Por fim, o centroavante tricolor passou a ser o maior artilheiro gringo numa temporada de Série A. Já tem 24 gols no Brasileirão, deixando para trás o colombiano Aristizábal, que fez 21 em 2003 pelo Cruzeiro.

Temporada artilheira

Por fim, o centroavante tricolor passou a ser o maior artilheiro gringo numa temporada de Série A. Já tem 24 gols no Brasileirão, deixando para trás o colombiano Aristizábal, que fez 21 em 2003 pelo Cruzeiro.

Com os três gols feitos, chegou a 42 em 2022 e já vive sua temporada mais artilheira na carreira. Em 2019, havia marcado 41 com a camisa do Independiente Medellín, da Colômbia.

Agora, Germán Cano terá mais duas partidas com o Fluminense até o fim do ano. A equipe volta a campo na quarta, diante do Goiás, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e de despede no domingo seguinte, frente ao Bragantino, no Nabi Abi Chedid.