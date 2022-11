Botafogo volta a tropeçar em casa e se complica por vaga na Libertadores

Quando parecia que ia engrenar, o Botafogo voltou a tropeçar em casa e foi derrotado pelo Cuiabá por 2 a 0 nesta terça-feira (1), deixando o Estádio Nilton Santos debaixo de vaias. O Glorioso perdeu muitas chances no primeiro tempo, fez uma etapa final ruim e se complicou na briga pela vaga na Libertadores. A distância para o G-8, que agora é de três pontos, pode aumentar com o decorrer da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro (veja a classificação no fim do texto).

O Cuiabá começou o jogo ensaiando uma pressãozinha, mas logo o Botafogo passou a dominar o jogo e enfileirou chances criadas – e desperdiçadas. Aos 10 minutos, os visitantes saíram jogando errado e Tiquinho Soares, de cara com o gol, chutou em cima de Walter. Três minutos depois, Cuesta lançou, Júnior Santos cabeceou de costas por cobertura e o goleiro cuiabano fez grande defesa.

O Glorioso seguia em cima. Aos 26, Gabriel Pires lançou por elevação, Jeffinho dominou bonito dentro da área e chutou forte para mais uma defesaça de Walter. Poucos minutos depois, Tchê Tchê tentou o chute colocado e a bola saiu bem perto da trave. Aí veio o castigo do “quem não faz, leva”. Aos 40, em contra-ataque, Jonathan Cafu cruzou da direita e André Luís, de peixinho, fez Cuiabá 1 a 0.

O Botafogo voltou com Lucas Fernandes no lugar de Victor Sá para o segundo tempo, com Luís Castro mexendo na estrutura ofensiva, e aí as chances escassearam. Para piorar, o Cuiabá conseguiu fazer o segundo gol logo aos 6 minutos: Rafael Gava cobrou escanteio da esquerda e Deyverson ganhou a disputa no meio da área para fazer 2 a 0, de cabeça.

Com muitas vaias no Nilton Santos, o Botafogo sentiu o golpe e mesmo com as mexidas de Luís Castro não conseguiu muita coisa. Aos 16 minutos, Júnior Santos chegou a cabecear com perigo, após cruzamento de Marçal. Depois, quem quase balançou a rede foi o Cuiabá, com Gatito salvando na finalização de Marcão.

Na parte final do segundo tempo, o Botafogo aumentou a pressão, mas não conseguiu reagir e ainda teve de escutar mais vaias e até mesmo gritos de “time sem vergonha”. Agora é juntar os cacos e focar nas últimas três rodadas.

Próximos jogos do Botafogo



O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira (7) para visitar o Atlético-MG, às 20h, no Mineirão. Depois, recebe o Santos no dia 10, no Estádio Nilton Santos, e fecha sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Athletico-PR na Arena da Baixada, dia 13.