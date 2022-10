Presidente do Flamengo envergonha a nação

Se o Flamengo é mesmo uma nação, seu Congresso (formado pelos conselheiros do clube), deveria começar o processo de destituição de seu atual presidente, Rodolfo Landim, como já se fala em todos os cantos da Gávea.

Isso porque Landim manchou o manto rubro-negro ao expor o clube em seu retorno do Equador, quando convidou Bolsonaro para recepcionar o time no aeroporto e depois pegar um helicóptero com os jogadores. Isso seria normal em qualquer outra ocasião em que não houvesse eleição e que não houvesse interesses extra-clube em jogo.

Este, objetivamente, não foi o caso do “crime de responsabilidade" de Rodolfo Landim. Em outras palavras, seu atual presidente, desrespeitando a história do clube, explorou e negociou politicamente aquilo que não lhe pertence: a marca e, sobretudo, a honra do Clube de Regatas do Flamengo.

E o que estava atrás dessa atitude nefasta de Landim? O que estava negociado com o ato “corajoso” de Landim? O cargo de presidente da Petrobras, maior sonho do atual presidente do Flamengo. Para isso, além da vergonhosa presença de Bolsonaro no aeroporto, Landim já demonstrava o apoio a Bolsonaro já no Estádio do Barcelona, ao fazer o nº 22 com as mãos, em alusão ao número 22 de seu candidato à Presidência da República do Brasil.

Landim apostou todas suas fichas em Bolsonaro, com a promessa de que, se o presidente fosse reeleito, o presidente do Flamengo também se tornaria o comandante número 1 da Petrobras. Landim, assim, negociou a marca e o nome do Flamengo em beneficio próprio.

Vamos aguardar para ver se os conselheiros darão inicio ao processo de impeachment e expulsão de Rodolfo Landim da presidência e dos quadros sociais da Nação Rubro-Negra por “crime de lesa-pátria “.

A conferir.