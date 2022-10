México lança candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de 2036

A movimentação em torno das candidaturas para edições futuras de competições como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos estão a todo vapor. Como mostra o JornalEsportes, México lançou uma candidatura oficial para sediar os Jogos Olímpicos de 2036.

A informação foi divulgada no fim da semana passada pelo Ministério das Relações Exteriores do país e o Comitê Olímpico Nacional (COM) em um comunicado conjunto.

O ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, disse que anunciará um Comitê Fundador em 30 de novembro como o primeiro passo do processo, que será seguido por avaliações para determinar as cidades-sede.

"Nós nos vemos como um país bem-sucedido e ambicioso", disse Ebrard, em um comunicado divulgado pela agência Reuters. "Somos o único país que sediará três Copas do Mundo da FIFA, somos um país vigoroso com uma das melhores economias do mundo", complementou.

A Cidade do México sediou os Jogos Olímpicos de Verão de 1968. Dois anos depois, sediou a Copa do Mundo da FIFA, o que se repetiu 1986, mais uma vez recendo o maior torneio de futebol do mundo.

Em 2026, o México vai sediar conjuntamente a Copa do Mundo com Canadá e Estados Unidos, que já foi o país-sede da Copa de 1994.

A presidente do Comitê Olímpico Nacional, Maria José Alcala, disse que o México está sendo considerado como candidato desde julho, quando o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, enviou uma carta expressando seu entusiasmo por uma possível candidatura.

No entanto, a chance de o país latino-americano receber a competição ainda não está pacificada entre as autoridades do país.

Ana Guevara, campeã mundial dos 400 metros em 2003 e medalhista de prata nas Olimpíadas de Atenas 2004, que atualmente é diretora da Comissão Nacional de Esportes do México, declarou ser economicamente inviável para o país sediar os Jogos Olímpicos.

Em resposta, Ebrard disse que o sistema de financiamento das Olimpíadas mudou e que o governo contribuiria apenas com 10% do total das despesas, acrescentando ainda que o México já tem infraestrutura construída para receber o evento.

"Vamos iniciar os estudos solicitados pelo COI para levar em conta as mudanças que ocorreram no financiamento dos Jogos Olímpicos - não há fiança a ser paga no processo", disse Ebrard. "As Olimpíadas devem se adequar às cidades, não o contrário, não construir e depois não usar as instalações", ressaltou o dirigente.

O México manifestou interesse em sediar os Jogos Olímpicos de 2036 em agosto e o Comitê Olímpico Mexicano (MOC) iniciou discussões com o COI sobre a viabilidade de uma candidatura.

A cidade-sede ainda não foi definida, mas acredita-se que Cidade do México, Guadalajara e Monterrey sejam os favoritos, pois também são as cidades-sede do México para a Copa do Mundo de 2026.

Outros países interessados em sediar a competição já conhecidos incluem Grã-Bretanha, Egito, Alemanha, Índia, Indonésia e Catar. Ainda não há prazo para o Comitê Olímpico para divulgar a sua escolha.