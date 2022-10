Botafogo abre vantagem, mas bobeia no fim e leva empate do Fluminense: 2 a 2

O Botafogo esteve próximo de vencer o clássico, abriu 2 a 0, mas levou o empate do Fluminense em 2 a 2 neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time foi para 44 pontos e desperdiçou a oportunidade de colar no G-8.

O primeiro tempo foi animado e cheio de emoção. Ao seu estilo, o Fluminense começou pressionando com troca de passes e combinações rápidas, mas o Botafogo conseguiu encaixar a marcação e equilibrar as opções.

Logo no primeiro minuto, Calegari achou bom passe para Jhon Arias, dentro da área, mandar por cima. Do outro lado, Jeffinho finalizou para fora. Cano e Martinelli também tentaram, sem sucesso, enquanto o Botafogo foi perigoso em uma jogada que já é habitual: cruzamento de Marçal da esquerda e cabeçada de Victor Cuesta, mas Fábio defendeu.

A grande chance tricolor veio aos 24. Na saída de bola, Gabriel Pires foi pressionado e bloqueado por Martinelli, Cano recebeu livre e bateu na trave, dando um susto. Em outra oportunidade, após tabela, Yago recebeu na área e bateu cruzado, Gatito fechou bem o ângulo e cortou.

O Botafogo, que rondava a área, abriu o placar aos 40. Foi quando Júnior Santos deu um forte chute cruzado para a área e Eduardo desviou de primeiro para o fundo das redes.

Em um primeiro tempo que o árbitro preferiu administrar, Samuel Xavier, Ganso e André poderiam ter recebido cartões amarelos. Ele não deu. Assim como ficou apenas na advertência verbal para Tiquinho Soares e Marçal. Ainda deu para Arias, em sobra de escanteio, chutar tirando tinta da trave.

Na etapa final, o Fluminense tirou um zagueiro (Manoel) para colocar mais um meia (Nathan). Até chegou ao ataque, em chute de Yago defendido por Gatito, mas abriu espaços para o Botafogo aproveitar. Foi assim que surgiu o segundo gol.

Em ótimo contra-ataque, Júnior Santos lançou, Jeffinho passou por Martinelli e concluiu com categoria para ampliar, aos 6.

E teve chance para o terceiro. Jeffinho deu bom passe, Marçal cruzou na medida e Júnior Santos cabeceou para defesa de Fábio. Já o Fluminense tentou com Samuel Xavier, Cano e Calegari, em chutes sem muito perigo.

Aos 21, Jeffinho fez linda jogada pela esquerda, passou por dois e rolou para Gabriel Pires bater, a bola desviar e Fábio evitar o gol. No rebote, Tiquinho Soares até balançou a rede, mas havia impedimento.

Só que o Fluminense não desistiu. Em sua primeira jogada, Matheus Martins passou por Daniel Borges, forçou a barra e, já caindo, recebeu contato de Patrick de Paula dentro da área. O árbitro marcou pênalti, convertido por Ganso, aos 30.

Para piorar, o Fluminense conseguiu chegar ao empate. Após bate-rebate na área, Nathan finalizou, Gatito tirou e Matheus Martins aproveitou o rebote para colocar 2 a 2 no placar.

Os dois times ainda tentaram até o fim, mas ficou mesmo no 2 a 2 no Maracanã.

Próximos jogos do Botafogo



O Botafogo tem uma série de duas partidas em casa, contra Red Bull Bragantino (quarta-feira) e Cuiabá (dia 1º de novembro), ambos no Estádio Nilton Santos.