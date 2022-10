Flamengo campeão! Mengão supera o Corinthians e leva título da Copa do Brasil

Flamengo e Corinthians sacudiram o Maracanã na final da Copa do Brasil 2022. Nesta quarta-feira (19), o Rubro-Negro abriu o placar no primeiro tempo, mas o time paulista buscou o empate na reta final do segundo e levou a decisão para os pênaltis. Em um duelo pegado, com períodos distintos, quem levou o título foi Mengão, pela quarta vez na história.

O título da Copa do Brasil dá ao Flamengo o prêmio de R$ 60 milhões. Por outro lado, o vice-campeão, Corinthians, leva para casa R$ 25 milhões. Levando em consideração apenas as bonificações da decisão, pois houve premiações em outras fases da competição.

PRIMEIRO TEMPO



O primeiro tempo começou frenético no Maracanã. Empurrado pela torcida rubro-negra, o Flamengo iniciou tentando encurralar o Corinthians, mas a primeira finalização com um certo perigo foi de Renato Augusto, que parou na defesa de Santos. Depois, Everton Ribeiro arriscou de longe e parou na zaga. No entanto, o Mengão abriu o placar na sequência.

Aos seis minutos do primeiro tempo, Arrascaeta ajeita para Everton Ribeiro, que, de primeira, passa para Pedro ficar na boa, cara a cara com Cássio. Um pouco sem ângulo, o atacante do Flamengo deu um toquinho por baixo, na saída do goleiro corintiano para abrir o placar no Maracanã (Flamengo 1, Corinthians 0). Este inclusive, foi o gol de número 69 do camisa 21 pelo Fla e de 28 em 2022.

Já com 1 a 0 no placar, o Flamengo seguiu pressionando e em busca do gol. Aos 12′, Pedro apareceu de novo, de cabeça, e mandou para fora. No lance seguinte, o Corinthians chegou com Fausto Vera, que soltou a bomba de longe, e, com desvio em Léo Pereira, a bola passou por cima do travessão de Santos.

No minuto 32, Pedro toca para Gabigol, que bate cruzado na trave de Cássio. No rebote, Arrascaeta complementa, mas Gabriel Barbosa estava impedido, e o assistente levantou a bandeira rapidamente, assim como a confirmação do VAR. Aos 45′, ainda deu tempo de Róger Guedes soltar a bomba da lateral da área e obrigar Santos a resvalar.

SEGUNDO TEMPO



A segunda metade do jogo começou da mesma forma que a primeira, com as duas equipes arriscando de longe. Fausto Vera e Arrascaeta pararam nas defesas adversárias. Pedro e Gabigol ainda tentaram para o Flamengo, porém, Cássio e Gil não deixaram. Enquanto isso, o time paulista crescia na partida, até começar a incomodar mais a zaga do Mengão. Aos 16′, Everton Ribeiro marca para o Fla, mas Gabigol, novamente, estava impedido.

A partir do minuto 20′, Róger Guedes, Yuri Alberto e Renato Augusto arriscaram e pararam nas defesas firmes de Santos, que não deu rebote nessas finalizações. Entretanto, a chance mais clara foi com Róger Guedes, que deu carrinho na pequena área, sozinho, para tentar completar para o gol, mas pegou de canela e perdeu um tento feito.

No minuto 36, Vital cruzou da esquerda, Fábio Santos desviou e Adson chegou finalizando. A bola ainda bateu em Filipe Luís antes de aparecer limpa para Giuliano, que entrou no segundo tempo, chutar firme e empatar a partida (Flamengo 1, Corinthians 1). Depois do placar igualado, os dois times bem que tentaram, mas não conseguiram balançar as redes adversárias.

PENALIDADES (FLAMENGO X CORINTHIANS)



Fábio Santos: converteu (0x1)

Filipe Luís: Cássio defendeu (0x1)

Giuliano: converteu (0x2)

David Luiz: converteu (1×2)

Renato Augusto: converteu (1×3)

Léo Pereira: converteu (2×3)

Fagner: no travessão (2×3)

Everton Ribeiro: converteu (3×3)

Yuri Alberto: converteu (3×4)

Gabigol: converteu (4×4)

Maycon: converteu (4×5)

Everton Cebolinha: converteu (5×5)

Mateus Vital: para fora, por cima (5×5)

Rodinei: converteu (6×5)