Benzema vence Bola de Ouro como melhor jogador do mundo

O atacante Karim Benzema, do Real Madrid, foi eleito nesta segunda-feira (17) o melhor jogador do mundo pela revista France Football e levou a Bola de Ouro de 2022.

Esta é a primeira vez que o francês, de 34 anos, conquista o prêmio. Ele superou Robert Lewandowski, Sadio Mane e Kevin De Bruyne e, ao levar o troféu, foi ovacionado pela plateia presente no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Um vídeo foi exibido para relembrar a trajetória de Benzema, com declarações de Zidane e Carlos Ancelotti. "Sua maneira de jogar é uma arte", afirmou o atual técnico do Real Madrid.

Em seu discurso, Benzema recordou as dificuldades da carreira, enfatizou o orgulho que sente de sua trajetória e afirmou que seus dois exemplos na vida são Zidane e Ronaldo Fenômeno.

Ele, inclusive, elogiou o brasileiro, que estava presente na cerimônia. "Estou muito feliz por ele estar aqui. Ele sabe que é meu ídolo. Não existe outro atacante como ele. O que ele fez em campo é uma coisa impossível de se repetir. Na história ele é o único que eu ficaria no banco sem dizer nada. Nível impossível de chegar. Para mim, o Fenômeno é a história", disse.

Na temporada de 2021/22, o francês acumula 46 jogos pelo Real, com 44 gols, 15 assistências e os seguintes títulos: Champions, Espanhol, Supercopa da Europa e Supercopa da Espanha.

O companheiro de Benzema no ataque, Vinicius Júnior foi o melhor brasileiro no ranking de 2022, com a oitava posição. O belga Thibaut Courtois, também do Real Madrid, foi eleito o melhor goleiro do mundo e faturou o Troféu Yashin, premiação dentro da Bola de Ouro dedicada à posição.

Por sua vez, o meia Gavi, de 18 anos, do Barcelona venceu o Troféu Kopa 2022, prêmio dado pela revista France Football ao melhor jogador jovem da temporada passada.

Na premiação, o atacante Robert Lewandowski, do Barcelona, também foi incluído entre os vencedores. Ele ganhou o Prêmio Gerd Müller 2022, dado pela revista francesa ao artilheiro da temporada, levando em consideração os gols por seleção e clube.

O jogador senegalês Sadio Mané, do Bayern de Munique, conquistou o primeiro Prêmio Sócrates, por seu comprometimento com projetos sociais.

A categoria foi criada pela revista "France Football" em homenagem ao jogador brasileiro e líder da Democracia Corintiana, Sócrates. "Às vezes é muito difícil, mas eu faço o que posso pelo meu povo, para melhorar as coisas", disse Mané, que recebeu o cumprimento de Raí, irmão do ídolo do Corinthians.

Já no feminino, a Bola de Ouro ficou com a espanhola Alexia Putellas, do Barcelona. Ela, que superou uma lesão no joelho, já havia conquistado o prêmio no ano passado.

"Um ano atrás, quando conseguimos o primeiro prêmio, me propus a melhorar para estar a serviço da equipe. E ter essa recompensa é algo que me orgulha muito. Sem minhas companheiras, isso não seria possível", disse Putellas em seu discurso. (com agência Ansa)

Confira a lista completa da Bola de Ouro:

1º - Benzema (Real Madrid)

2º - Mané (Liverpool/Bayern de Munique)

3º - De Bruyne (Manchester City)

4º - Lewandowski (Bayern de Munique/Barcelona)

5º - Salah (Liverpool)

6º - Mbappé (PSG)

7º - Courtois (Real Madrid)

8º - Vini Jr (Real Madrid)

9º - Modric (Real Madrid)

10º - Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City)

11º - Son (Tottenham)

12º - Mahrez (Manchester City)

13º - Haller (Ajax/Borussia Dortmund)

14º - Fabinho (Liverpool) e Rafael Leão (Milan)

16º - Van Dijk (Liverpool)

17º - Vlahovic (Juventus), Luis Díaz (Liverpool) e Casemiro (Real Madrid/Manchester United)

20º - Cristiano Ronaldo (Manchester United)

21º - Kane (Tottenham)

22º - Arnold (Liverpool), Bernardo Silva e Foden (Manchester City)

25º - Rüdiger (Chelsea/Real Madrid), Darwin Núñez (Benfica/Liverpool), Nkunku (RB Leipzig), Kimmich (Bayern de Munique), Cancelo (Manchester City) e Maignan (Milan)