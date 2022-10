Fluminense falha muito, perde a terceira seguida e sai do G4

PV Vasconcellos - Na noite deste domingo (9), o Fluminense recebeu o América-MG, no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com atuação desastrosa no primeiro tempo, o Tricolor até melhorou na segunda etapa e criou oportunidades, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 0 que o tira do G4 do Brasileirão. Juninho e Matheusinho marcaram os gols da partida, ambos no primeiro tempo.

Logo de início, os visitantes vieram para cima e surpreenderam o Tricolor. Com menos de 1′, tiveram a primeira chance após erro de passe de Manoel, mas Fábio evitou o gol. Aos 5′, porém, não teve jeito. Em boa jogada pela esquerda, Juninho recebeu dentro da área, girou e bateu no canto para fazer 1 a 0 para os mineiros. O Coelho pressionava a saída de bola do Flu e priorizava a posse, incomodando o time tricolor, acostumado a jogar com ela.

Aos poucos, o Time de Guerreiros foi se adaptando à partida e passou a apostar mais nas bolas longas. Dessa forma, Cano chegou a empatar, mas o gol foi anulado por impedimento. Apesar disso, o América seguia mais perigoso e conseguiu chegar ao segundo em chute de Matheusinho de fora da área: 2 a 0. Sem uma boa atuação, o Tricolor deixou o gramado para o intervalo sob vaias e gritos de “Time sem vergonha!”.

Na etapa final, Diniz fez três mudanças para tentar mudar a cara do time. Entraram Calegari, Nathan e Willian Bigode, que melhoraram a equipe. O Flu passou a sufocar o América, que se fechou e optou por explorar os contra-ataques. Faltou, porém, tranquilidade para o passe final e a conclusão. Com boas defesas, o goleiro do time mineiro garantiu o resultado e decretou o resultado.

Com a derrota, terceira seguida no Campeonato Brasileiro, o Tricolor deixa o G4 da competição e passa a ver a vaga direta na fase de grupos da Libertadores ameaçada. Na próxima rodada, o Fluminense visita o Avaí, na Ressacada, pela 32ª rodada.