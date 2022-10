Sem titulares, Flamengo vence Cuiabá e dorme no G4 do Brasileirão

O Flamengo abriu a 31ª rodada do Brasileirão neste sábado (08), e com vitória. O Rubro-Negro contou com gols de Matheus França e Marinho para bater o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal e voltar ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Rafael Gava ainda descontou após erro de Diego Ribas.

Com Dorival Júnior à beira do campo, o Flamengo contou com a atuação inspirada do garoto Matheus França, que entrou no intervalo do jogo para abrir o placar e o caminho da vitória. Marinho, de pênalti, também balançou as redes para deixar o Rubro-Negro dentro do G4 do Brasileirão, com 52 pontos, ultrapassando Corinthians e Fluminense, que têm 51, cada.

PRIMEIRO TEMPO



O primeiro tempo na Arena Pantanal aconteceu sob o forte calor de Cuiabá, que registrava 30ºC, com sensação térmica de 32ºC. Em campo, as duas equipes não conseguiam criar chances claras de gol no início do jogo. Tanto Santos quanto João Carlos não fizeram nenhuma defesa difícil antes do intervalo.

O lance mais perigoso da primeira etapa foi uma finalização cruzada de Arturo Vidal, que aproveitou sobra de Everton Cebolinha, da entrada da área, e soltou o pé de trivela, para fora. Além desta chegada, Cebolinha também arriscou um chute de dentro da área, e mandou longe das traves. Aos 44, o Flamengo ainda perdeu um contra-ataque de quatro flamenguistas contra apenas dois cuiabanos, quando Vidal atrapalhou o movimento de Mateusão.

Do lado cuiabano, Deyverson e Pepê foram os que mais se aproximaram de balançar as redes, mas os dois pararam no goleiro Santos. Logo, o time da casa também não demonstrou um bom repertório criativo para tentar surpreender o Flamengo.

SEGUNDO TEMPO



Para o segundo tempo, Dorival Júnior tirou o centroavante Mateusão e colocou o meia atacante Matheus França. Entretanto, a primeira chegada perigosa do segundo tempo foi do Cuiabá, quando André Luis cabeceou por cima do gol de Santos, aos cinco minutos.

Aos seis, o Flamengo deu a primeira boa finalização da segunda etapa, com Matheus França, de fora da área. Aos dez minutos, Deyverson recebeu passe pelo alto de Rodriguinho e desviou de cabeça, obrigando Santos ter reflexo para fazer a defesa.

No minuto 11, Marinho arrancou pela direita, driblou dois marcadores e bateu para fora. Entretanto, o Flamengo abriu o placar no lance em seguida. Aos 12′, Marinho chegou pelo meio e passou para Cebolinha, que cortou marcador e cruzou. Victor Hugo “fura”, e Matheus França aproveita sobra, já na pequena área, para estufar as redes (Cuiabá 0, Flamengo 1).

Com a vantagem no marcador, o Mengão se soltou mais na Arena Pantanal e conseguiu um pênalti, aos 18′, quando Marinho foi derrubado por Osorio dentro da grande área. No momento da batida, o próprio Marinho assumiu a responsabilidade e bateu firme, no alto, para ampliar o placar (Cuiabá 0, Flamengo 2), aos 20′.

Depois de ter feito 2 a 0 no placar, o Flamengo começou a administrar o jogo, e Dorival Júnior colocou mais garotos em campo. Igor Jesus, Petterson e Cleiton entraram no segundo tempo, nos lugares de Vidal, Everton Cebolinha e Marinho, respectivamente. Aos 481, ainda deu tempo para Diego Ribas errar e deixar Rafael Gava sozinho para diminuir para o Cuiabá. Dessa forma, o Mengão venceu e somou mais três pontos no Brasileirão.