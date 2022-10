NAS QUADRAS - Tudo sobre basquete

A volta dos que não foram

Foto 1 - Wizards e Warriors deram o pontapé inicial da pré-temporada em uma partida no Japão (Foto: NBA)



A temporada 2022/2023 da NBA já está entre nós. É bem verdade que a volta ocorreu bem discretamente e sem muita fanfarra, já que estamos ainda na pré-temporada. Para quem não está familiarizado, explico o que é. Antes do começo da temporada regular com seus 82 jogos, a NBA realiza jogos sem compromisso de título para “tirar a ferrugem” dos jogadores, profissionais das arenas e todos os envolvidos no espetáculo.

São jogos em que os técnicos utilizam de forma bem espartana os seus principais jogadores e fazem uso de jogadores que buscam os últimos lugares em um time da NBA. É quase como um pequeno aperitivo antes do prato principal. Sem a cobertura destes jogos na emissora oficial por aqui, a ESPN, e com as dificuldades de uso do novo app da NBA, acompanhar estas partidas tem sido complicado. Essa pré-temporada tem um charme especial porque marca a volta de nomes importantes da NBA depois de um longo período.



Vamos ver alguns destes retornos aqui:

Kawhi Leonard - Parecia que a sorte do Los Angeles Clippers tinha mudado naquele distante 2019. Um dos maiores agentes-livres da história da NBA, recém-coroado campeão pelo Toronto Raptors e um dínamo no ataque e na defesa tinha escolhido o outro time de Los Angeles para finalmente tornar o Clippers um dos grandes da NBA. Uma pandemia, uma bolha e uma lesão depois, Kahwi Leonard voltou às quadras para alivio do dono do time, Steve Ballmer. Na sua partida de reestreia contra o Portland Trailblazers, o camisa 2 do Clipper marcou 11 pontos em apenas 16 minutos em quadra. Para o Clippers, o que a última segunda-feira teve de mais importante que a vitória do time, 102 a 97, foi a volta de Kawhi. Será este o ano que o Clippers sai da fila?









Ben Simmons - Os últimos 2 anos foram dignos de uma novela tragicômica. Simmons era considerado um dos pilares do 76ers, junto com o pivô Joel Embiid. O presidente de operações do time da Filadelfia acreditava piamente no jogador, a ponto de assinar com o jovem talento Australiano por 5 anos pela bagatela de 177 milhões de dólares. Pena que o jogador pouco evoluiu desde seu período de calouro. Um armador na NBA atual precisa desesperadamente de um arremesso. E Simmons não tem. Sua saída da Pensilvania foi marcada por polêmica, com direito a não se apresentar ao time e perder parte de seus rendimentos, até pedir para não jogar devido a problemas de saúde mental. Trocado no meio da temporada por James Harden, Simmons chegou no complicado Nets de Kevin Durant e Kyrie Irving. A estreia só ocorreu nesta pré-temporada, e o jogador mostrou todo seu repertório em um jogo contra o seu ex-time. Apesar disso, o Nets foi derrotado por 127 a 108. Seria o prenúncio da temporada?









Zion Williamson - O New Orleans Pelicans foi uma das histórias mais interessantes da última temporada da NBA. O time, que vinha em queda livre até dezembro, virou a chave e acabou nos playoffs, criando dificuldades para seu adversário na série, o Phoenix Suns. Isso tudo sem seu nome mais conhecido, o jovem Zion Williamson. O ala/pivô veio cercado de expectativas na NBA que nunca se concretizaram. As lesões atrapalharam muito o desenvolvimento do jogador, que ficou fora de toda a temporada passada. O time não admite, mas existem, sim, restrições ao peso que o jogador apresentava. Isso mesmo, apresentava. Zion parece que se cuidou bem mais neste pós-temporada e espera, finalmente, se tornar o astro que ele prometia. Ajuda muito a motivar um jogador quando ele está em ano de renovação de contrato, não é, Zion?









Alguns outros jogadores que voltaram: Jamal Murray, do Nuggets, Dario Saric, no Suns, e John Wall, no Clippers.



Relacionamento abusivo

Novamente a NBA coloca um jogo da sua pré-temporada em Seattle. Isso faz com que as redes sociais fiquem em polvorosa e interpretem como um sinal que a liga vai voltar à cidade e, finalmente, o saudoso Seattle SuperSonics irá retornar à liga.

De concreto, não existe nada. Somente rumores. O que existe hoje é uma campanha para que Las Vegas seja considerada como merecedora de um time da NBA. A NHL, WNBA e NFL já pintaram em Sin City, e não apostaria contra a banca. Nessa, Las Vegas está sim à frente de Seattle e qualquer outra cidade que tenha interesse em ter um time da NBA.