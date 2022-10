Em clima de revanche, Brasil vence Itália no Mundial de Vôlei Feminino

A seleção brasileira levou a melhor sobre a Itália, uma das favoritas ao título do Mundial de Vôlei Feminino. A partida de abertura da segunda rodada da competição, em Roterdã (Holanda), teve clima de revanche – o Brasil perdeu para as adversárias o título da Liga das Nações em julho. Mas nesta terça (4) a história foi outra: as brasileiras não só ganharam por 3 sets a 2 ( 25/20, 22/25, 22/25, 25/21 e 17/15), como quebraram a invencibilidade das italianas no Mundial.

A seleção comandada por José Roberto Guimarães volta à quadra às 11h (horário de Brasília) dessa quinta (6) contra Porto Rico, no segundo jogo pelo Grupo E. Bicampeã olímpica, a seleção busca o título inédito do Mundial.

É VITÓÓÓRIA!! ????????????



As minhas meninas são gigantes, tá?!



???????? 3 x 2 ????????

(25/20, 22/25, 22/25, 25/21 e 17/15)



Respeitem a SELEÇÃO BRASILEIRA! ???? pic.twitter.com/iZuAY30iVw — Time Brasil (@timebrasil) October 4, 2022

“Fiquei muito feliz com o resultado e o comportamento da equipe. Passamos por muitas adversidades durante o jogo e conseguimos ser eficientes nas horas decisivas. A diferença do jogo foi o número de erros. O sistema defensivo hoje funcionou melhor e é muito difícil parar a Egonu. O time teve uma lucidez muito grande na marcação do bloqueio e no sistema defensivo. O nosso saque ainda precisa melhorar. Ganhar da Itália foi muito importante ainda mais depois da nossa derrota para o Japão. O campeonato está aberto e temos que buscar a melhor classificação possível”, disse o treinador Zé Roberto, em depoimento à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Quem brilhou à frente da equipe nacional foi a ponteira e capitã Gabi, que anotou 30 pontos, e a central Carol, com 14. Do lado italiano, a oposta Paola Egonu somou 37 pontos.

“O diferencial da nossa equipe é o time. Quando jogamos com essa alegria, dando confiança uma para outra, com atitude é difícil jogar contra a nossa equipe. Sabemos que jogamos no conjunto, as meninas me deram força o tempo todo. Se acreditarmos ponto a ponto podemos jogar de igual para igual contra qualquer um dos times. Estamos focadas na postura e atitude. Foi um resultado muito importante contra uma das equipes favoritas da competição. A caminhada é muito longa e já vamos pensar em Porto Rico", completou a capitã Gabi.

O Brasil disputa a segunda fase do Mundial no Grupo E com outras sete nações. No Grupo F estão mais oito equipes. Nesta etapa do Mundial as nações não repetem os mesmos confrontos da primeira fase, ou seja, o Brasil não terá mais de encarar Japão, China e Argentina. Avançam às quartas de final as quatro seleções primeiras colocadas em cada chave.

Phase 2 begins TODAY ????!



16 teams are in Phase 2 & divided into two pools (E &F). Take note all results from Phase 1 are carried over to Phase 2.



???? Watch the matches LIVE ON VBTV.



?? Phase 2 EXPLANATION: https://t.co/nIHn0IZ9vj



?? #Electrifying2022 #Volleyball #WWCH2022 pic.twitter.com/JIzur56wx7 — Volleyball World (@volleyballworld) October 4, 2022





Próximos jogos - segunda fase



06.10 (QUINTA-FEIRA) – Brasil x Porto Rico, às 11h (horário de Brasília)



07.10 (SEXTA-FEIRA) – Brasil x Holanda, às 15h15 (horário de Brasília)



08.10 (SÁBADO) – Brasil x Bélgica, às 12h (horário de Brasília)