Botafogo leva virada do líder Palmeiras em casa e interrompe sequência positiva no Brasileiro

O Botafogo lutou, saiu na frente, mas sentiu os desfalques, levou a virada e foi derrotado pelo líder Palmeiras por 3 a 1 nesta segunda-feira (3), no Estádio Nilton Santos, interrompendo uma sequência de quatro jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. O Glorioso mais uma vez contou com o apoio de seu torcedor e fechou a 29ª rodada na décima posição, com 27 pontos.

O Palmeiras começou o jogo tentando sufocar o Botafogo, que não conseguia sair de seu campo de defesa. Aos 15 minutos, Zé Rafael chegou a acertar a trave de Gatito. Porém, o Fogão, em seu primeiro ataque efetivo, conseguiu abrir o placar. Aos 19 minutos, Saravia fez boa jogada pelo lado direito, rolou e Tiquinho Soares chutou de fora da área de primeira no canto de Weverton, que chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol: 1 a 0.

A vantagem alvinegra, no entanto, foi por água abaixo depois de um lance infantil menos de cinco minutos depois. Chamado pelo VAR, o árbitro Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti de Gabriel Pires, que colocou a bola na mão dentro da área. Gustavo Scarpa foi para a cobrança e deslocou Gatito, empatando em 1 a 1 aos 25 minutos.

A torcida botafoguense não se abateu e o Fogão quase conseguiu fazer o segundo, aos 29 minutos, em belíssima jogada individual de Júnior Santos pelo lado direito. Porém, pelo mesmo lado, o Palmeiras conseguiu a virada. Piquerez fez o que quis com Saravia pela esquerda, chutou para o meio e Mayke completou de carrinho na segunda trave: 2 a 1 para os visitantes.

O Botafogo não voltou bem para o segundo tempo e o Palmeiras dominou as ações. E chegou ao terceiro gol aos 14 minutos. Gabriel Pires foi facilmente desarmado no meio, Rony rolou da direita, Danilo tentou girar e Dudu chegou batendo para o gol dentro da área, sem chances de defesa para Gatito: 3 a 1.

Aí o caldo entornou de vez. É bem verdade que o Palmeiras ficou com um a menos depois que Zé Rafael foi expulso, aos 23 minutos, mas o Botafogo não aproveitou, apesar de o técnico Luís Castro ter sido ousado com muitas mudanças na frente. Quem acabou atacando mais na parte final do jogo foi o Alviverde, aproveitando os espaços deixados pelo Glorioso, que se lançou com tudo para o ataque, em vão.

Próximos jogos do Botafogo



O Botafogo terá agora dois jogos seguidos fora de casa em apenas seis dias. Na próxima quinta-feira (6), o Glorioso visita o Avaí, às 20h, na Ressacada, em Florianópolis, e depois mede forças com o São Paulo, domingo (9), às 16h, no Morumbi.