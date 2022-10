Pedro dá show, e Flamengo atropela Bragantino para voltar a vencer no Brasileirão

Show do “Atacante Reverência”! Neste sábado (1º), o Flamengo recebeu o Red Bull Bragantino, no Maracanã, e não tomou conhecimento dos paulistas. Com gol de Gabigol e hat-trick de Pedro, o Mais Querido venceu por 4 a 1, pela 29ª rodada do Brasileirão e pôs fim à sequência negativa.

A vitória sobre o Bragantino recolocou o Flamengo no caminho das vitórias. O time de Dorival Júnior não vencia há quatro rodadas no Brasileirão. Agora, o Mengão põe fim à sequência negativa de duas derrotas e dois empates com a vitória acachapante contra o time paulista.

PRIMEIRO TEMPO



O começo de jogo no Maracanã foi frenético. Logo aos três minutos do primeiro tempo, Gabigol recebeu enfiada de bola de Arrascaeta e foi puxado por Lucas Cândido, na cara do gol. Em cima do lance, Anderson Daronco não pensou duas vezes para marcar pênalti e expulsar o jogador do Bragantino. Mas, na batida, Gabigol mandou no pé da trave esquerda de Cleiton, que pulou para a direita. Em seguida, o camisa 9 se redimiu.

Aos 11 minutos, Arrascaeta recebeu passe de Vidal, na entrada da área, dominou, limpou a jogada e passou para Gabigol, que avançou na área e toca na saída do goleiro paulista para abrir o placar e se redimir do pênalti perdido (Flamengo 1, Bragantino 0). Seis minutos depois, o uruguaio soltou o pé de fora de área, obrigando o goleiro Cleiton fazer uma bela defesa no ângulo superior no direito.

SEGUNDO TEMPO COM SHOW DE PEDRO

Logo aos 26 segundos do segundo tempo, Arturo Vidal trança pé de atacante do Bragantino, e Daronco não hesita em marcar o pênalti. Na batida, Helinho deslocou Santos e empatou o jogo (Flamengo 1, Bragantino 1). Em casa, o Fla reagiu logo em seguida.

No minuto seis, Everton chegou pela direita e levantou na área. Pedro subiu mais que o zagueiro e cabeceou no contrapé de Cleiton, que conseguiu fazer a defesa em dois tempos. Logo depois, Everton Ribeiro ainda tentou recolocar o Fla na frente, mas parou no bloqueio da zaga. Depois, o show de Pedro começou.

Aos 20′, Everton Cebolinha cruzou rasteiro para Pedro desviar com pé esquerdo e colocar o Rubro-Negro à frente do placar (Flamengo 2, Bragantino 1). Aos 24′, o camisa 21 só completou, de peito, o cruzamento pelo alto de Arrascaeta (Flamengo 3, Bragantino 1). E teve mais. Aos 25′, Vidal passa para Ayrton Lucas, que ajeita para o mesmo Pedro dominar e soltar o pé, vencendo o goleiro Cleiton (Flamengo 4, Bragantino 1).

Depois da vitória ser encaminhada com o hat-trick de Pedro, o Flamengo ainda tentou chegar com Marinho, Everton Ribeiro e Arrascaeta, mas todos pararam na defesa paulista. Em um dos lances, Cleiton voltou a fazer ótima intervenção, na cabeçada de Fabrício Bruno. Depois disso, o Bragantino não teve pernas para, sequer, avançar ao campo de ataque com qualidade e bola em domínio. Logo, o Rubro-Negro apenas administrou o resultado.