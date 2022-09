Premiê da Espanha condena racismo contra Vinícius Junior

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, condenou nesta terça-feira (20) o Atlético de Madrid por não se posicionar contra os insultos racistas direcionados por alguns de seus torcedores contra o brasileiro Vinícius Junior durante o clássico contra o Real Madrid no último domingo, em partida na capital espanhola.



"Sou um grande torcedor do Atlético de Madrid e sinto muito", disse o político que está em Nova York para participar da Assembleia-Geral das Nações Unidas.



Sánchez disse que espera uma "mensagem forte dos clubes espanhóis contra esse tipo de comportamento". "Vou perguntar ao meu time. Acho importante que os clubes levem a sério esse tipo de comportamento e reajam".



O prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, que também é torcedor do Atlético, criticou o ocorrido. "Certos comportamentos não têm lugar, não só em um evento esportivo, mas em qualquer esfera da vida", declarou ele, reforçando que é preciso "identificar essas pessoas" porque "não são dignas de entrar em um estádio". "Tenho vergonha de que existam torcedores do Atlético capazes de proferir esse tipo de insulto racista", concluiu.



Pouco antes do início do clássico entre os dois clubes de Madrid, torcedores do Atlético entoaram cânticos racistas contra o atacante brasileiro. (com agência Ansa)