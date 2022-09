Em jogo eletrizante, camisa do Flu pesa e despacha o Fla

Um Fla-Flu com carimbo de Fla-Flu. Em jogo de troca franca no Maracanã, o Fluminense encontra a sua redenção, após desclassificação na Copa do Brasil, no meio de semana, para o Corinthians, e bate o Flamengo por 2 a 1, mantendo o sonho do título brasileiro. Os gols foram de Ganso e Nathan por parte do Time de Guerreiros. Gabigol marcou para o Flamengo.

Parecia reprise de quinta-feira. O Flamengo iniciou a partida marcando o Fluminense alto, pressionando no campo de defesa tricolor e dificultando demais a saída de bola do Tricolor. Os primeiros minutos demonstravam predomínio total do Rubro-Negro. Ao longo da partida, o Tricolor foi controlando o rival e igualando o domínio do jogo.

Vale destacar Fábio, autor de algumas defesas importantes ao longo da partida. Pelo menos quatro! No final do primeiro tempo, Paulo Henrique Ganso bateu pênalti sofrido por Cano, deslocou o goleiro Santos que pulou no canto direito, enquanto a bola morria no canto esquerdo.

No segundo tempo, lá e cá. Fla buscava o jogo a sua maneira e Fábio, novamente importante, praticava defesas incríveis. A partida parecia bem desenhada para trocação até o fim – e foi o que aconteceu. Mas quem aproveitou mais foram os jogadores das três cores que traduzem tradição.

Cano aproveitou vacilo da defesa do Flamengo em cobrança de falta rápida de Ganso e ficou com a bola na grande área. Ele cruzou para Martinelli, mas a bola passa por todo mundo e o camisa 38 vai buscar no outro lado. Ele cruza na segunda trave para Nathan que aparece sozinho para cabecear para o gol vazio. Fla diminuiu pouco depois com Everton Cebolinha, após, talvez um pequeno vacilo do arqueiro Fábio, um dos heróis do triunfo.

Nos últimos minutos, com dois jogadores expulsos de cada lado (Caio Paulista e Manoel para o Fluminense), foi um “Deus nos acuda”. Se defendendo como podia, os comandados de Diniz seguraram a pressão e saíram de campo exausto, mas com os três pontos na bagagem, acabando com a invencibilidade de 19 jogos do Flamengo. Time de Guerreiros!