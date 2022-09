Botafogo despacha Coritiba, volta a vencer em casa e dá grande salto na tabela

AGORA SIM! Depois de colocar três bolas na trave e de um primeiro tempo ruim, o Botafogo voltou a vencer em casa no Campeonato Brasileiro ao superar o Coritiba por 2 a 0 neste sábado (17), no Estádio Nilton Santos, com direito a primeiro gol de Tiquinho Soares pelo Fogão. O Glorioso deu um salto na tabela e, com 34 pontos, subiu para o 10º lugar, ficando a dois pontinhos do G-8, mas com a 26ª rodada ainda a ser concluída.

O primeiro tempo não foi bom, mas o Botafogo teve a melhor chance: aos 20 minutos, Júnior Santos – cuja escalação foi uma surpresa – deixou Rafael Santos no chão, limpou e chutou forte, Gabriel espalmou e a bola bateu na trave. No rebote, Jeffinho chutou para fora. O Coritiba teva a oportunidade no contra-ataque, aos 26: Fabrício Daniel recebeu de Alef Manga e chutou na saída de Gatito, para fora.

O Botafogo voltou para o segundo tempo com três mudanças e conseguiu criar mais. Mas a falta de sorte continuava. Aos nove minutos, Júnior Santos soltou uma bomba cruzada e a bola explodiu na trave. Três minutos depois, Gabriel Pires lançou e Victor Sá cabeceou, e desta vez a bola foi no travessão. No lance seguinte, Gabriel Pires aproveitou novo cruzamento e Gabriel fez uma defesaça.

Depois de três bolas na trave e certa impaciência da torcida, o Botafogo não desistiu e conseguiu construir a vitória. Aos 29 minutos, Marçal cobrou falta da esquerda e Victor Cuesta desviou de cabeça para fazer 1 a 0. Quatro minutos depois, Eduardo roubou a bola de Luciano Castán no campo de ataque, avançou e serviu para Tiquinho Soares marcar pela primeira vez com a camisa do Fogão: 2 a 0 e festa no Niltão!

Próximos jogos



O Botafogo agora terá um intervalo grande até a próxima partida, diante do Goiás, dia 28, às 21h45, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. Depois, o Glorioso mede forças com o líder Palmeiras, dia 3 de outubro, às 20h, no Estádio Nilton Santos.