Flamengo: Lei estadual do RJ cria o Dia das Embaixadas e Consulados da Nação Rubro-Negra

Além das vitórias dentro de campo, o Clube de Regatas do Flamengo também tem conseguido conquistas fora dele. Foi sancionada na semana passada, pelo governador Cláudio Castro, a Lei Nº 9.834/22, de autoria do deputado estadual Gustavo Schmidt (Avante-RJ), que inclui no Calendário Oficial do Estado do Rio de Janeiro o 13 de Dezembro como o Dia das Embaixadas e Consulados da Nação Rubro-Negra.

A escolha da data remete ao dia em que o time comandado por Zico, Adílio, Nunes e Cia venceu o Liverpool por 3 a 0 em Tóquio, em 1981, e trouxe para a Gávea o título de Campeão Mundial Interclubes.

O conceito de Embaixadas da Nação Rubro-Negra teve início em 2008, quando foi detectada a existência de grupos de torcedores do Flamengo que se reuniam espontaneamente para assistir aos jogos do time em bares, residências e até mesmo em sedes próprias. Em 2016, na gestão do então presidente Eduardo Bandeira de Mello, também foram implementados os consulados.

Atualmente, há centenas de Embaixadas e Consulados da Nação Rubro-Negra espalhados pelo Brasil e também em outros países. Só no Estado do Rio, são 82, enquanto 20 operam no exterior.

Trabalho social

Entre as funções das Embaixadas e Consulados estão a realização de ações sociais junto a comunidades, que incluem distribuição de cestas básicas, brinquedos e itens de higiene e vestuário a pessoas carentes ao longo de oito datas pré-definidas anualmente. Há, ainda, a busca por jovens talentos para as divisões de base do clube, captação de novos sócios-torcedores e divulgação dos valores do próprio Flamengo.

“Além de homenagear toda essa galera que realiza um trabalho fantástico em nome do Flamengo, principalmente, em auxílio às pessoas que mais precisam, nossa intenção em criar essa data é a de também incentivar torcedores de outros clubes a tomarem essa iniciativa. Afinal de contas, na hora de fazer o bem, temos de estar unidos, de modo que só haja vencedores”, afirma o deputado Gustavo Schmidt.

Apoio do clube



No dia 18 de julho, Gustavo Schmidt reuniu-se na sede do Flamengo na Gávea e apresentou o projeto aos vice-presidentes de Patrimônio, Relações Externas e de Embaixadas e Consulados da Nação, respectivamente, Adalberto Ribeiro, Artur Rocha e Maurício Gomes de Mattos, que aprovaram a iniciativa e demonstraram o apoio do clube. O então Projeto de Lei foi aprovado pelo Plenário da Alerj no dia 10 de agosto e, em seguida, sancionado pelo governador Cláudio Castro, com publicação no Diário Oficial em 1º de setembro.

Como estrutura básica, um Consulado da Nação Rubro-Negra é formado por, no mínimo, cinco sócios-torcedores. Para tornar-se Embaixada, o grupo precisa ter a partir de 30 componentes e comprovar de seis meses a um ano de trabalho já realizado pelo clube.