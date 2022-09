Manoel Messias conquista etapa de Valência da Copa do Mundo de Triatlo

O brasileiro Manoel Messias conquistou nesse sábado (3) o título da etapa de Valência (Espanha) da Copa do Mundo de Triatlo. Para alcançar este feito, o atleta do Brasil completou o percurso sprint (de 750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida) em 50min40s.

Após a vitória, o brasileiro expressou a sua alegria com uma publicação em suas redes sociais: “Muito feliz em ver o trabalho aparecer. Muitas pessoas para agradecer. Minha segunda vitória em world cup [Copa do Mundo] e talvez agora eu já consiga responder o que seria um dia perfeito. Obrigado a todos pelas mensagens”.

Depois do atleta cearense de 25 anos de idade, cruzaram a linha de chegada o espanhol Mário Mola e o norte-americano Matthew McElroy. A etapa de Valência da Copa do Mundo de Triatlo conta pontos para a busca de uma vaga para os Jogos de 2024, em Paris (França). (com Agência Brasil)