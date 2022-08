Nadal derrota Hijikata no US Open

O segundo cabeça de chave Rafael Nadal enfrentou um teste surpresa em sua primeira aparição no Aberto dos Estados Unidos desde que conquistou o título de 2019, ao superar o australiano de 21 anos Rinky Hijikata por 4-6, 6-2 e 6-3. 6-3 nesta terça-feira (31) na rodada de abertura.

Jogando apenas em sua segunda partida depois de sair de Wimbledon com uma lesão abdominal, o espanhol pôs dúvidas sobre se estava pronto para enfrentar Nova York, e parecia confirmar esses medos enquanto lutava no retorno no primeiro set.

Hijikata quebrou incrivelmente o 22 vezes maior vencedor com um "chute" direto no sétimo jogo de sua estreia no Grand Slam, levando a multidão a um rugido.

"Não comecei tão mal nos primeiros jogos, mas depois tive algumas oportunidades que não consegui aproveitar", disse Nadal, 36, após a partida. "Eu não fiz um bom jogo com o meu saque. Então ele teve o intervalo. Eu estava um pouco nervoso."

Mas foi Goliath quem conseguiu o ímpeto sobre David sob as luzes brilhantes do Arthur Ashe Stadium, com Nadal firme nos três primeiros jogos do segundo set, melhorando em praticamente todos os aspectos à medida que a forma de seu oponente se deteriorava.

Ele perdeu apenas um de seus pontos no primeiro saque com poucos erros, já que Hijikata acumulou uma dúzia de erros não forçados e perdeu seu saque no jogo final do frame.

Prosperando em território familiar, o quatro vezes vencedor do Flushing Meadows Nadal nunca enfrentou uma quebra no terceiro set e quebrou Hijikata no quinto jogo do set final antes de se recuperar de 0-40 no oitavo para segurar seu próprio saque. (com Reuters)