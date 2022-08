Verstappen larga em 14º, se recupera e vence GP da Bélgica

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 neste domingo (28) após largar da 14ª posição do grid devido a punições.

A segunda colocação ficou com seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, enquanto que o piloto da Ferrari, Carlos Sainz, chegou na terceira posição após largar na pole position.

Já o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, havia ficado em quinto lugar no circuito de Spa-Francorchamps, mas recebeu uma punição de cinco segundos por acelerar no pitlane e caiu para a sexta posição.

A corrida foi marcada por ultrapassagens e pela confusão na largada, proporcionada pela batida do piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, em Fernando Alonso. Em seguida, Latifi e Bottas também colidiram e o piloto da Alfa Romeo também ficou de fora.

Com a vitória, Verstappen acumula 284 pontos na competição, se isolando cada vez mais na liderança. Pérez, por sua vez, assumiu o segundo lugar, mas possui 93 pontos de desvantagem para o parceiro de equipe. A terceira colocação fica com Leclerc, com 96 pontos a menos que o rival.

Agora, o campeonato volta na próxima semana, no dia 4 de setembro, com o GP da Holanda. Antes do início da corrida, a Fórmula 1 confirmou também que o GP da Bélgica seguirá no calendário para o próximo ano. (com agência Ansa)