Benzema, do Real, eleito jogador do ano da UEFA, Ancelotti ganha prêmio de treinador

O atacante do Real Madrid Karim Benzema foi eleito Jogador do Ano da Uefa, e Carlo Ancelotti recebeu as honras de treinador, depois que eles levaram o clube a conquistar o 14º título da Liga dos Campeões na temporada passada.

Benzema está em grande forma, marcou 15 gols na competição e levantou o troféu pela quinta vez na carreira, depois que o time espanhol venceu o Liverpool na final.

Ancelotti tornou-se o primeiro treinador a ganhar quatro vezes o troféu de clubes mais prestigiado da Europa. Ele ganhou o título pela primeira vez com o AC Milan em 2003 e 2007, antes de reivindicá-lo com o Real em 2014.

Quando perguntado como se tornou o treinador de maior sucesso na competição, Ancelotti disse: "A paixão que tenho pelo esporte e a qualidade dos jogadores.

"Na temporada passada houve uma ligação fantástica entre os veteranos e os jovens, houve uma química fantástica com os adeptos que nos ajudaram a alcançar um feito inacreditável".

Sobre Benzema, Ancelotti disse: "Karim não é apenas um atacante fantástico e artilheiro, ele é um jogador fantástico, apoiado por uma grande atitude no dia a dia.

"Comparado com o ano passado, este ano melhorou os seus conhecimentos, conhece muito bem o jogo, sabe gerir o jogo e é um forte líder no balneário e um grande amigo meu. Temos sorte de ter Karim".

A treinadora da Inglaterra, Sarina Wiegman, foi eleita a melhor técnica feminina do ano depois que a holandesa os ajudou a vencer o Campeonato Europeu em casa, derrotando a oito vezes campeã Alemanha na final para erguer seu primeiro grande troféu.

Wiegman venceu Sonia Bompastor, do Olympique Lyon, e Martina Voss-Tecklenburg, da Alemanha, para ganhar o prêmio.

"É muito bom receber este grande prêmio, estou muito honrada", disse ela.

"Este prêmio é realmente para todos os envolvidos com a seleção da Inglaterra, a FA, a equipe e, claro, acima de tudo, os jogadores. Muito obrigado".

Alexia Putellas, do Barcelona, ganhou o prêmio de melhor jogadora do ano, batendo a inglesa Beth Mead e a alemã Lena Oberdorf no prêmio principal.

Putellas, que ganhou o prêmio no ano passado junto com a Bola de Ouro, marcou 34 gols pelo Barcelona na temporada passada, quando o clube conquistou todos os troféus nacionais e chegou à final da Liga dos Campeões.

A jogadora de 28 anos não jogou na Eurocopa depois de romper os ligamentos do joelho em treinamento. (com agência Reuters)