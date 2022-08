Copa do Brasil: Corinthians empata jogo com Fluminense no último minuto, no Maracanã

O Fluminense empatou com o Corinthians em 2 a 2 na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (24), no Maracanã. Sem vantagem no placar, o Tricolor decide a vaga para a final da competição no dia 15/09, às 20h, na Neo Química Arena.

Em jogo acelerado, a equipe foi efetiva nos primeiros minutos de cada etapa e chegou aos gols com Ganso e Arias, porém a equipe paulista conseguiu o empate no final.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo no sábado (27), quando enfrenta o Palmeiras, às 19h, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o encontro entre líder e vice-líder da competição.

PRIMEIRO TEMPO

Logo no primeiro minuto de jogo, Cano, pelo lado direito, cruzou na área e Arias ao tentar finalizar foi atingido pelo adversário, sofrendo pênalti. Aos 3, Ganso converteu, abrindo o placar para o Fluminense.

Aos 10 minutos, Manoel arriscou de fora da área e mandou por cima. Aos 14, Ganso, em cobrança de falta, mandou a bola na área para desvio de Manoel, que mandou longe do gol. Aos 22, Renato Augusto empatou para o Corinthians.

Aos 34 minutos, Matheus Martins cruzou e Cano cabeceou forte para grande defesa do goleiro. Aos 35, Caio Paulista finalizou rasteiro de fora da área, mas a bola saiu fraca pela linha de fundo.

SEGUNDO TEMPO

Novamente no primeiro minuto, desta vez da segunda etapa, o Tricolor voltou a marcar. Arias, após bom lance coletivo, aproveitou a sobra de bola, pegou na veia e balançou a rede. Em seguida, Matheus Martins, na entrada da área, mandou para fora.

Pressão tricolor! Aos 11 minutos, Cano bateu cruzado para boa defesa do goleiro. Aos 12, Nonato finalizou de fora da área, mas a bola desviou e saiu por cima. Aos 13, Samuel Xavier cruzou rasteiro e o desvio de Cano parou nas mãos do goleiro. Aos 14, Matheus Martins chutou de fora da área e mandou pela linha de fundo.

Aos 36 minutos, Nathan cobrou falta pelo lado esquerdo e Cano desviou de cabeça pela linha de fundo. Aos 44, Roger Guedes empatou para o Corinthians. (com Ascom Fluminense)