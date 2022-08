Vasco é campeão carioca de futsal feminino

No dia do seu aniversário, domingo (21), o Vasco da Gama venceu o Grajaú Country Club por 3 a 0 e conquistou o Campeonato Carioca de Futsal Feminino, no Parque Olímpico. Priscila marcou dois gols e Bia fechou o placar que deu o título ao Gigante da Colina.

O técnico Diogo Durão (Foto: Reprodução)

Coordenador do futsal feminino, Rafael Rec falou sobre o título já no início do projeto.

– Quero agradecer a nossa diretoria, na pessoa do VP Marcel Kaskus e sua equipe, Carlos Magno e os demais, que acreditaram no nosso projeto, e decidiram “abençoar” a volta do futsal feminino adulto, depois de tantos anos sem conquistas nas quadras, a nossa comissão técnica que foi incrível, o técnico Diogo Durão, sua auxiliar Ziele Soares, o preparador físico Diego Barros , o fisioterapeuta Thiago Neves, as atletas que foram gigantes e todos os jogos, dedicamos a conquista a nossa torcida que hoje merecia um título no dia do nosso aniversário de 124 anos, ao Vasco tudo, sempre – disse. (com Ascom Vasco)