Flamengo e Palmeiras empatam por 1 a 1 no Allianz Parque, pelo Brasileirão

Rômulo Paranhos - O Flamengo entrou em campo neste domingo (21), no Allianz Parque, e empatou com o Palmeiras por 1 a 1, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. O gol rubro-negro foi marcado por Victor Hugo. Com o resultado, o Rubro-Negro somou 40 pontos e está na terceira colocação do campeonato.

O jogo



A partida começou bem equilibrada, com os times se estudando bastante. O Palmeiras girava a bola em busca de espaços, enquanto o Flamengo se fechava e aguarda uma chance para descer no contra-ataque. Aos 14’, o time rubro-negro chegou com perigo pela primeira vez. David Luiz tocou para Victor Hugo na entrada da área, que arriscou o chute. Weverton fez a defesa.

Em seguida, Marinho cobrou falta na área, Lázaro desviou de cabeça e o goleiro fez a defesa, evitando o gol. Aos 28’, o Mengão abriu o placar! Ayrton Lucas fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou na área. Victor Hugo subiu livre para cabecear e balançar as redes: 0 a 1. A primeira etapa terminou com vantagem rubro-negra.

Na volta do intervalo, o jogo ficou lá e cá. Aos 7’, Lázaro recebeu na área, driblou a marcação e chutou em cima de Weverton. Aos 11’, Ayrton Lucas fez jogada individual pela esquerda, cortou para o meio e chutou em cima do goleiro.

Aos 20’, o Palmeiras deixou tudo igual, com chute da entrada da área de Raphael Veiga: 1 a 1. Após o empate, o técnico Dorival Júnior mexeu na equipe e colocou Pedro, Gabi, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Vidal.

Na reta final, aos 40’, Pedro ajeitou para Arrascaeta na entrada da área e bateu para o gol. A bola passou perto da meta de Weverton. A partida terminou empatada no Allianz Parque.

Próximo compromisso



O Mais Querido enfrenta na próxima quarta-feira (24) o São Paulo, às 21h30, no Morumbi, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. (com Ascom Flamengo)