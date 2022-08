Fluminense está na semifinal da Copa do Brasil

Classificado! Após vitória por 1 a 0 no jogo de ida, o Fluminense empatou em 2 a 2 com o Fortaleza nesta quarta-feira (17), no Maracanã, pela partida de volta das quartas de final e avança na Copa do Brasil. No placar agregado de 3 a 2, o Time de Guerreiros levou a melhor.

Com direito a espetáculo na arquibancada dos mais de 60 mil torcedores, o Tricolor, após sair perdendo por 2 a 0, conseguiu a reação na segunda etapa, e com gols de Ganso e Cano garantiu a classificação.

A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz volta a campo no sábado (20/08), quando enfrenta o Coritiba, às 19h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

PRIMEIRO TEMPO

Aos 4 minutos, Arias, pelo lado direito, conseguiu o cruzamento para Germán Cano, que cabeceou por cima do gol. Aos 7, após excelente passe de Ganso, Cano limpou o adversário e finalizou forte para grande defesa do goleiro.

Aos 11 minutos, Thiago Galhardo abriu o placar para o Fortaleza. Aos 15, Nonato arriscou de fora da área e mandou por cima. Aos 18, Ganso cobrou escanteio, Cano se desvencilhou da marcação e cabeceou nas mãos do goleiro.

Aos 30 minutos, Samuel Xavier cortou o defensor e tentou o chute, mas a bola foi desviada e o goleiro fez boa defesa. Aos 45, Silvio Romero ampliou para o Fortaleza. Aos 47, Samuel Xavier bateu, mas a bola explodiu na defesa, o que se repetiu com Cano, no rebote.

SEGUNDO TEMPO

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, Nonato aproveitou a sobra e mandou para o gol, mas o goleiro fez a defesa. Aos 7, após cobrança de escanteio, Manoel desviou, Cano não alcançou e a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 11 minutos, em cobrança de escanteio de Ganso, Manoel mandou por cima. Aos 18, Ganso, de pênalti, diminuiu o placar para o Fluminense. Aos 23, Arias avançou pelo lado esquerdo e achou Cano na área, que chutou fraco para a defesa do goleiro.

Aos 26 minutos, Arias, pelo lado direito, acertou passe para Cano, que empatou o jogo para o Tricolor. Aos 39, Cano tentou o chute colocado e mandou por cima. (com Ascom Fluminense)