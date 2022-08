Vasco goleia Borussia e está na final do Carioca Feminino de Futsal

João Pedro Isidro - O Vasco da Gama se classificou para a final do Campeonato Carioca de Futsal Feminino após vencer por 6 a 0 o Borussia de Cabo Frio na manhã deste domingo (14), no Ginásio de São Januário. Dani, Lara, Priscila, Leticia, Vanessa e Fernandinha fizeram os gols do Gigante. O Vasco já havia vencido o jogo de ida por 5 a 2. A final será contra o Grajaú Country Club, no Velódromo do Parque Olímpico, em data a ser definida. (com Ascom Vasco)

Dani fez o primeiro gol do Vasco (Foto: Felipe Martins)

ENTREVISTA COM O TREINADOR DIOGO DURÃO