Vinicius, Casemiro e Fabinho são indicados a prêmio Bola de Ouro 2022

Os brasileiros Vinicius Júnior e Casemiro, ambos do Real Madrid, e Fabinho (Liverpool) estão na lista dos 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro 2022, organizado pela revista France Football. O atacante Neymar ficou de fora da relação publicada nessa sexta-feira (12), assim como o argentino Lionel Messi, que faturou o troféu ano passado e em outras seis edições. Esta é a primeira vez desde 2005 que Messi não é indicado ao prêmio.

Assim como nas edições de 2019 e 2021 – não ouve premiação em 2020 devido à pandemia de covid-19 – a relação da revista France Football traz novamente Benzema (Real Madrid), De Bruyne (Manchester City), Riyad Mahrez (Manchester City), Lewandowski (Barcelona), Mbappé (Paris Saint-Germain), Mané (Liverpool) e Cristiano Ronaldo (Manchester United).

Atacante da seleção portuguesa, CR7 já conquistou cinco veze o troféu Bola de Ouro; esta é sua 18ª indicação ao prêmio. Portugal tem ainda três outros jogadores na lista: João Cancelo e Bernardo Silva, ambos do Manchester City, e o atacante Rafael Leão, do Milan.

O Liverpool (Inglaterra) lidera o número de indicações, com seis nomes. Além do brasileiro Fabinho e do senegalês Sadio Mané (atuamente no Bayer de Munique), estão na relação Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Darwin Núñez e Luis Diaz.

Lista de indicados ao Bola de Ouro



Antonio Rüdiger (ALE, Real Madrid, zagueiro)

Bernardo Silva (POR, Manchester City, meia)

Casemiro (BRA, Real Madrid, volante)

Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig, meia)

Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United, atacante)

Darwin Núñez (URU, Liverpool, atacante)

Dusan Vlahovic (SER, Juventus, atacante)

Erling Haaland (NOR, Manchester City, atacante)

Fabinho (BRA, Liverpool, volante)

Harry Kane (ING, Tottenham, atacante)

Heung-Min Son (COR, Tottenham, atacante)

João Cancelo (POR, Manchester City, lateral-direito)

Joshua Kimmich (ALE, Bayern de Munique, volante)

Karim Benzema (FRA, Real Madrid, atacante)

Kevin de Bruyne (BEL, Manchester City, meia)

Kylian Mbappé (FRA, PSG, atacante)

Luis Díaz (COL, Liverpool, atacante)

Luka Modric (CRO, Real Madrid, meia)

Mike Maignan (FRA, Milan, goleiro)

Mohamed Salah (EGI, Liverpool, atacante)

Phil Foden (ING, Manchester City, atacante)

Rafael Leão (POR, Milan, atacante)

Riyad Mahrez (ARG, Manchester City, meia)

Robert Lewandowski (POL, Barcelona, atacante)

Sadio Mané (SEN, Bayern de Munique, atacante)

Sébastien Haller (COS, Borussia Dortmund, atacante)

Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid, goleiro)

Trent Alexander-Arnold (ING, Liverpool, lateral-direito)Vinicius Junior (BRA, Real Madrid, atacante)

Virgil van Dijk (HOL, Liverpool, zagueiro)