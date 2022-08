Vasco é superado pela Ponte Preta em Campinas

O Vasco visitou a Ponte Preta na noite desta terça-feira (9), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. No estádio Moisés Lucarelli, o Gigante foi superado pelo placar de 3 a 1 e teve seu gol marcado por Raniel. O próximo compromisso do Gigante na competição nacional será no sábado (13), diante da Tombense, em São Januário.

O JOGO

Atuando em seus domínios, a Ponte Preta abriu o marcador aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, a equipe do interior de São Paulo balançou a rede com Wallisson: Ponte Preta 1 a 0. O Vasco não se abalou com o gol adversário e foi para cima em busca do empate. Aos 19, Alex Teixeira cobrou falta perigosa, na primeira trave, mas a defesa adversária afastou.

Aos 34 minutos, Alex Teixeira voltou a cobrar falta. Desta vez, não deu para a defesa da Ponte. Raniel resvalou e marcou para o Gigante: VASCO 1 a 1. No tempo adicional, Alex Teixeira recebeu de Andrey e deu bela bola para Raniel na área. O atacante dominou, mas chutou para fora. A bola saiu à esquerda do goleiro da equipe paulista.

Na volta para a segunda etapa, o Vasco construiu boa oportunidade aos 20 minutos. Quando Alex Teixeira deu bom passe para Raniel, que coloca na frente e finalizou na saída do goleiro para balançar as redes. Mas a arbitragem marcou impedimento no lance. Na sequência, Andrey lançou Alex Teixeira em contra-ataque. O camisa 7 finalizou na trave, mas a arbitragem voltou a marcar impedimento. Aos fim do segundo, a Ponte ampliou: Ponte Preta 3 a 1.