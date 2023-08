Com dois gols no fim, Fluminense despacha Argentino Juniors e avança às quartas da Libertadores

Em jogo tenso, com nove cartões amarelos e três vermelhos, o Fluminense passou um sufoco danado, mas venceu o Argentino Juniors por 2 a 0 nesta terça-feira (8), no Maracanã, e se classificou para as quartas de final da Copa Libertadores. Os dois gols foram marcados no fim da partida: Samuel Xavier abriu o placar em chutaço no ângulo, aos 41 minutos do segundo tempo, e John Kennedy, aos 51, deu números finais ao jogo.

O Tricolor agora espera o vencedor de Flamengo x Olimpia, que ocorre na próxima quinta-feira (10), em Assunção, no Paraguai, para conhecer seu adversário na próxima fase. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.



O jogo

O Fluminense, no seu estilo, tentou manter o controle da posse de bola, mas esbarrou em um time bem fechado e que nitidamente jogava por uma bola. O tempo passou e foram criadas pouquíssimas chances de gol para as duas equipes.

Após o intervalo, o jogo ganhou em intensidade e tensão. O Fluminense soube aproveitar melhor as falhas do time de Gabriel Milito e abriu o placar no fim, em bom chute de Samuel Xavier. Nos acréscimos, John Kennedy ampliou após ótimo passe de Daniel. A partida terminou com nove amarelos, sendo quatro para o lado brasileiro, e três vermelhos. No Flu, o preparador de goleiro André Carvalho foi mais cedo para o vestiário.