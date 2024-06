Publicado em 19/06/2024 às 22:08

Alterado em 19/06/2024 às 22:14





O jogo do bicho é uma das práticas de apostas mais antigas e controversas do Brasil. Apesar de ser considerado ilegal, ele continua sendo amplamente praticado em diversas regiões do país. A pergunta que muitos se fazem é: quem são os donos do jogo do bicho? Para entender essa estrutura complexa, é importante explorar as raízes históricas, a organização atual e os personagens envolvidos.Nesta análise, também mencionaremos oe sua influência no cotidiano dos brasileiros.

A o rigem do jogo do bicho



História e contexto



O jogo do bicho foi criado em 1892 por João Batista Viana Drummond, o Barão de Drummond, no Rio de Janeiro. Inicialmente, era uma forma de atrair visitantes ao zoológico que ele administrava. A ideia era simples: cada bilhete de entrada tinha um animal impresso, e no final do dia, um sorteio determinava o animal vencedor. Assim, quem tivesse o bilhete correspondente ganhava um prêmio.



Evolução e popularização



Com o tempo, o jogo do bicho se espalhou por todo o Brasil, adaptando-se às peculiaridades de cada região. Ele se tornou uma espécie de loteria popular, com regras e prêmios variados. A falta de regulamentação e a proibição oficial em 1946 apenas contribuíram para sua clandestinidade e, paradoxalmente, para sua popularidade.



Estrutura e organização

Hierarquia do jogo do bicho



A estrutura do jogo do bicho é bastante organizada, lembrando uma empresa hierarquizada. A seguir, descrevemos os principais níveis dessa organização:





1. Banqueiros: Os banqueiros são os principais donos do jogo do bicho. Eles financiam toda a operação, controlam as bancas e determinam os prêmios. Normalmente, são figuras poderosas com grande influência política e econômica.

2. Gerentes: Os gerentes atuam como intermediários entre os banqueiros e os apontadores. Eles são responsáveis pela administração diária das operações, garantindo que tudo funcione corretamente.





3. Apontadores: Os apontadores são os trabalhadores de campo. Eles coletam as apostas dos jogadores e entregam os bilhetes. Em troca, recebem uma comissão sobre o valor arrecadado.





4. Ajudantes: Os ajudantes auxiliam os apontadores nas tarefas diárias, desde a coleta das apostas até a entrega dos prêmios.



Regionalização e influência



Cada estado brasileiro tem suas peculiaridades no jogo do bicho, com banqueiros locais controlando áreas específicas. No Rio de Janeiro, por exemplo, nomes como Castor de Andrade se destacaram como grandes banqueiros. Em outras regiões, como São Paulo e Bahia, há também figuras notórias que comandam o jogo.



Principais figuras históricas



Castor de Andrade



Um dos nomes mais icônicos do jogo do bicho é Castor de Andrade. Ele foi um dos maiores banqueiros do Rio de Janeiro e teve grande influência tanto no futebol quanto no carnaval carioca. Castor é lembrado não apenas por sua atuação no jogo do bicho, mas também por seu carisma e capacidade de se conectar com diversas camadas da sociedade.



Outros banqueiros notáveis



Além de Castor, outros banqueiros deixaram sua marca na história do jogo do bicho:





Anísio Abraão David: Outro poderoso banqueiro do Rio de Janeiro, conhecido por sua ligação com escolas de samba.



Maninho: Filho de Miro Garcia, que também teve grande influência no cenário do jogo do bicho.



Impacto social e cultural



O jogo do bicho na cultura popular



O jogo do bicho não é apenas uma forma de aposta. Ele está profundamente enraizado na cultura popular brasileira. As músicas, novelas e filmes frequentemente fazem referência a essa prática, refletindo sua onipresença no cotidiano.



Influência econômica



Mesmo sendo ilegal, o jogo do bicho movimenta milhões de reais anualmente. Ele gera empregos e sustenta muitas famílias, especialmente nas regiões mais pobres do Brasil. No entanto, sua ilegalidade também implica em problemas, como a falta de regulamentação e proteção para os apostadores.





O jogo do bicho, com suas raízes históricas e estrutura complexa, continua sendo um enigma fascinante do cenário brasileiro. Apesar das controvérsias e da ilegalidade, ele permanece uma prática influente e amplamente difundida. Entender quem são os donos do jogo do bicho é essencial para compreender seu impacto na sociedade e na cultura do Brasil.



A cada resultado do jogo do bicho, um novo capítulo dessa história é escrito, refletindo a resiliência e a adaptabilidade dessa tradição tão peculiar.