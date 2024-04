Os 5 principais motivos pelos quais os empreendedores devem considerar abrir um negócio no Brasil

Publicado em 03/04/2024 às 07:38

O Brasil é uma ótima alternativa para quem deseja abrir os seus negócios, seja eles em diversas áreas. Segundo o Global Entrepreneurship Monitor, em 2022 o Brasil ocupava o 7º lugar em relação ao número de empreendedores estabelecidos.



O mercado brasileiro é sempre muito movimentado, graças ao crescimento da classe média. Isso aumenta o consumo e é o que faz o sucesso das vendas de muitos comércios digitais ou físicos.

Levando em conta esses fatores, não é novidade que empreender no Brasil é uma ótima opção para começar um negócio. Mas, para quem tem dúvidas, hoje trouxemos alguns dos 5 principais motivos pelos quais os empreendedores devem considerar abrir um negócio no Brasil. Veja a seguir!



1. Conte com incentivos do governo

Os microempreendedores no Brasil contam com diversos incentivos do governo. Um dos mais conhecidos é o MEI, uma forma muito menos burocrática de fundar CNPJ para pequenas empresas. Os requisitos são faturar no máximo 81 mil por ano e ter no máximo um funcionário.



Você pode abrir o MEI através do portal do empreendedor, onde você tem acesso a impostos reduzidos e contribuição para o serviço social. Além disso, você também pode utilizar outros serviços como o Simples Nacional, onde você pode resolver burocracias 100% online.



Para poder criar um MEI você deve exercer alguma das atividades disponíveis no site de registro. Mas, não precisa se preocupar, já que existem muitas opções e você pode inclusive se inscrever em mais de uma. Quem é MEI pode também emitir notas fiscais.



2. Grande mercado consumidor na América Latina

Outro ponto crucial a se considerar é o grande mercado consumidor na América Latina, principalmente a depender do produto que você pense em comercializar. Começando o seu negócio no Brasil você consegue tirar proveitos de importação e exportação de países do Mercosul e do BRICS.



Além disso, é uma opção para você expandir o seu negócio com o tempo ou até mesmo ter uma marca online com entrega para outros países. A localização geográfica favorável te permite diversas vantagens que devem ser utilizadas.



Os agronegócios e outros tipos de importação são os que mais se beneficiam com a geolocalização do Brasil. Mas, também é possível aproveitar outras coisas como o consumo de tecnologias e o mercado doméstico amplo.



3. Mercado favorável a expansão

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as empresas no Brasil já nascem com um Mercado disponível total maior que a maioria dos países. Isso se deve graças à grande quantidade de habitantes, que em 2022 já era cerca de 200 milhões.



Para um negócio trazer grande retorno é preciso que tenha uma grande população onde possa gerar impacto. E isso, as estatísticas mostram que o Brasil tem. Além disso, é preciso que o PIB seja razoável e com perspectiva de crescimento.



Felizmente, o Brasil ocupa o 11º lugar no PIB Mundial, segundo dados do Banco Mundial de 2022. Então, as perspectivas de consumo de produtos e serviços são grandes. Então, abrir um negócio no Brasil é quase uma garantia de retorno.



Para aqueles que desejam investir em um negócio no Brasil, seja de forma digital ou física, basta alguns meses para colher os frutos. A maioria dos negócios cresce de maneira rápida, principalmente de acordo com a demanda que ela tem no país.



4. População digitalizada

A população do Brasil é extremamente digitalizada e com acesso à internet e dados atualizados. Por isso, se a sua Startup se trata de áreas tecnológicas, esse é um bom investimento. E ainda que não seja, essa é uma ótima forma de divulgar o seu negócio no país.



O marketing digital vem crescendo muito e sem dúvidas é uma excelente opção para os empreendedores que desejam um bom crescimento na mídia e nos seus negócios. Vale a pena contratar uma equipe especializada para manter o seu site e as redes sociais sempre atualizadas. Assim, a garantia de retorno cresce exponencialmente.



As inteligências artificiais também possuem um grande papel hoje na dinâmica do crescimento de negócios online. Se esse for o seu caso, vale a pena ler mais a respeito e ficar por dentro dessa tendência.



Alguns exemplos do que a IA pode fazer pelo seu negócio é atuar no atendimento ao cliente através de chatbots, analisar os dados dos clientes para produtos e serviços personalizados, além de prever as vendas de um período com os dados anteriores da sua empresa. As IAs também conseguem detectar fraude e até mesmo capacitar a sua equipe.



São inúmeros os benefícios de começar a utilizar as Inteligências artificiais na sua empresa para o crescimento do seu negócio. Sem dúvidas, vale a pena testar e colher os frutos, na prática.



5. Trabalhe com aquilo que você ama

Um dos principais motivos para empreender é poder trabalhar com aquilo que você ama. Por isso, é tão importante escolher bem a sua área de atuação na hora de abrir a sua Startup. Tenha certeza que você gosta da área, pois passará muito tempo imerso nesse novo negócio.



Uma boa dica é fazer uma lista com 3 a 5 áreas que te agradem e levar em consideração os prós e contras de cada uma. Não se esqueça de considerar a sua afinidade com a mesma e o mercado na área. Depois que optar por duas, escolha aquela que mais te agrada. Afinal, ter um negócio que você ama aumenta as chances de ele ser um sucesso.



Afinal, quem vive sem fazer o que realmente o faz feliz não passa muito tempo fazendo a mesma coisa. E o segredo de um novo negócio é a constância para que ele cresça e dê certo.



Ser um empreendedor no Brasil pode valer muito a pena levando em consideração os benefícios. Mas, por outro lado, você pode encontrar desafios como em qualquer negócio. Ainda assim, vale a pena se arriscar.