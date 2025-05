TIM inicia 2025 com salto de 56% no lucro líquido

Operadora teve destaque na receita do segmento pós-pago

Publicado em 06/05/2025 às 11:39

Alterado em 06/05/2025 às 11:39

A TIM fechou o primeiro trimestre de 2025 com crescimento de 56% em relação ao mesmo período do ano anterior, cujo lucro líquido foi de R$ 810 milhões.

Já a receita líquida de serviços da operadora também se manteve com resultados positivos, atingindo R$ 6,2 bilhões, alta de 5,6% em 12 meses, com destaque para o crescimento de 13,9% na receita do segmento pós-pago.

"Os indicadores comprovam o sucesso da estratégia de rentabilizar a base com novas soluções e parcerias e incentivo à mudança para planos de maior valor", diz comunicado da TIM, que traz como exemplo a "migração de clientes do controle para o pós-pago puro", que "cresceu 20,3% no período".

A empresa também informa que nos três primeiros meses deste ano gerou R$ 1 bilhão de fluxo de caixa operacional, com crescimento de 18,7% em relação ao mesmo período de 2024.

"Entregamos, mais uma vez, indicadores financeiros e operacionais positivos no trimestre, em linha com as nossas metas e com as expectativas do mercado. Esse desempenho comprova a solidez da estratégia da TIM, focada em pilares como inovação nas ofertas e soluções diferenciadas para o B2B, tendo como base a maior e melhor rede do Brasil", comenta Alberto Griselli, CEO da TIM Brasil, que promete que a operadora continuará "trabalhando para melhorar uma experiência que já está acima dos patamares". (com Ansa)