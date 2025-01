Banco do Brasil é escolhido banco mais sustentável do mundo em ranking internacional

...

Por Cícero Cotrim - O Banco do Brasil foi eleito o banco mais sustentável do mundo e a 17ª empresa mais sustentável em um ranking da Corporate Knights, uma empresa de mídia e pesquisa. Os resultados foram divulgados em um jantar em Davos, Suíça, em paralelo ao Fórum Econômico Mundial.

Por meio de nota, a presidente do BB, Tarciana Medeiros, disse que a sustentabilidade faz parte da estratégia corporativa do banco, com desdobramentos na gestão de negócios e riscos.

"Nossas ações fazem a diferença no cotidiano do nosso País e do mundo. Só para ter uma ideia, já contabilizamos R$ 1,7 bilhão em saldo de financiamentos voltados para a bioeconomia na região da Amazônia legal. Isso representa um crescimento de 55% em um ano. Isso nos proporciona mudar a vida das pessoas em aspectos sociais e ambientais", afirma.

Segundo o BB, fatores como resultado financeiro, volume da carteira de crédito sustentável, compensação de emissões de carbono, uso de energia limpa, práticas de governança e a diversidade do corpo funcional contribuíram para a colocação no ranking.