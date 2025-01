La Fiorentina terá 700 m2 no Centro do Rio, com fábrica de chope artesanal

...

Publicado em 02/01/2025 às 11:14

Alterado em 02/01/2025 às 11:24

A Fiorentina está integrada ao projeto de revitalização do Centro do Rio Foto: CPDoc JB

A tradicional cantina La Fiorentina se prepara para abrir um novo endereço para 200 pessoas no Centro do Rio.

Será no prédio considerado um dos mais lindos do bairro, o GALERIA, na Rua do Carmo, ex-sede da Sul América Seguros.

O contrato já foi assinado. A loja tem 700 m2 e virá com uma grande novidade: uma fábrica de cerveja e chope artesanais. Em outras palavras, o consumidor não só vai tomar um chope feito no local, como vai poder ver a fabricação do produto.

A cervejaria escolhida é a SUNDOG, de altíssima qualidade.

As obras já foram iniciadas e a inauguração está prevista para o próximo mês de março.

O novo endereço guardará as mesmas características da marca: além do cardápio excelente de sempre, fotos de personalidades nas paredes e assinaturas dos famosos nos pilotis, incluindo, claro, a do rei Pelé, que era habitué do restaurante.

A outra novidade é que a cantina será aberta aos sábados, com show de samba de raiz, motivando ainda mais o turista a conhecer o lindo Centro do Rio.

A Fiorentina da Rua da Assembleia foi desativada este mês, já no aguardo da inauguração da nova unidade.

O Rio merece.