Havaianas fecha parceria com italiana Dolce & Gabanna

União das marcas rendeu 4 novos modelos de chinelos de luxo

Publicado em 12/06/2024 às 10:05

Alterado em 12/06/2024 às 10:37

A Havaianas fechou uma parceria com a Dolce & Gabanna e lançou uma nova colaboração de edição limitada com a grife italiana.

A união entre as marcas colocou novamente as tradicionais sandálias brasileiras no mais alto patamar do mercado de luxo, após o pacto com a francesa Saint Laurent, em 2019.

Ao todo, a parceria das empresas rendeu quatro novos modelos de havaianas que foram divididos em duas categorias: "Clássicos" e "Ícones".



Na primeira, que foi definida como os designs mais tradicionais, há modelos com estampas de leopardo e de zebra. A segunda, por sua vez, é composta por chinelos com as maiólicas italianas na cor azul mediterrâneo e o colorido carretto siciliano.



A nova coleção poderá ser adquirida pelo público a partir do dia 13 de junho no site da Havaianas e nas principais lojas da marca brasileira. O preço de cada modelo é R$ 349,99. (com Ansa)