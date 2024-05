Credores da Light aprovam plano de recuperação judicial em assembleia

O plano envolve uma capitalização de R$ 3,2 bilhões, dos quais R$ 1 bilhão dos acionistas de referência da companhia e R$ 2,2 bilhões da conversão de dívida em novas ações

Carter Anderson - Após uma série de adiamentos, os credores da Light aprovaram, em assembleia realizada na tarde desta quarta-feira (29), o plano de recuperação judicial do Grupo Light (Light SA), controlador da distribuidora Light Sesa e da geradora Light Energia.

O pedido de recuperação judicial foi aceito pela Justiça em maio de 2023, após a companhia alegar falta de geração de caixa suficiente para garantir sua sustentabilidade financeira. A Light fornece energia para 31 municípios do Rio de Janeiro.

A assembleia, iniciada às 14h, aprovou o plano de recuperação da Light SA com 99% dos votos, de acordo com fontes.

A versão do plano apresentada na assembleia sofreu modificações desde o ano passado para atender aos interesses dos diversos credores. No mês passado, o Conselho de Administração da Light aprovou os termos do novo plano, que prevê o aporte de recursos na companhia, mediante aumento de capital, e o pagamento integral de credores com valores a receber de até R$ 30 mil.

O plano aprovado envolve uma capitalização no valor de R$ 3,2 bilhões, dos quais R$ 1 bilhão vem dos acionistas de referência da companhia, e outros R$ 2,2 bilhões são oriundos da conversão de dívida em novas ações. O plano também prevê a conversão de ao menos 35% dos créditos por ações por parte dos credores.

Além disso, o restante dos créditos será remunerado por IPCA mais 5% ao ano, com pagamento em oito anos. Para os credores que não aderirem à conversão, a taxa será de 3% e amortização em 13 anos.

Com o plano, a dívida cai de R$ 11 bilhões para R$ 7,8 bilhões, com alongamento das dívidas e período de carência de 3,5 anos.

Antes da assembleia, a empresa intensificou as conversas com os principais credores, como bondholders, bancos e donos de debêntures, visando ao sucesso da votação. A Light destacou que o novo plano tem o objetivo de reerguer a companhia, superar sua atual situação econômico-financeira e garantir a continuidade dos serviços.

Na semana passada, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) arquivou o termo de intimação que pedia a caducidade do contrato de concessão da Light. O processo foi aberto no ano passado, mas foi arquivado após a agência constatar que a Light estava adotando providências para sua recuperação.

Analistas destacam que, embora não haja mais preocupação de caducidade neste momento, a renovação do processo de concessão da Light é essencial para sua recuperação. Na Aneel, o tema só deve ser iniciado nos próximos meses. A concessão atual da Light vence em julho de 2026, mas as negociações de renovação começam dois anos antes.

