Em reunião com Lula, Mercado Livre anuncia criação de mais de 6,5 mil empregos e investimento de R$ 23 bi no Brasil

Valor é recorde anual destinado à operação brasileira. Montante será investido na abertura de novos Centros de Distribuição em Brasília, Pernambuco e Porto Alegre

Publicado em 17/04/2024 às 11:17

O Mercado Livre anunciou a criação de mais de 6,5 mil empregos no Brasil e o aporte de mais de R$ 23 bilhões no país, o maior valor já alocado pela companhia em seus 25 anos de história. O anúncio foi feito durante reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o CEO da empresa no Brasil, Fernando Yunes. Também participaram da agenda o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho), além do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durrigan, do presidente do Sebrae, Décio Lima, e do vice-presidente sênior Jurídico e de Relações Governamentais do Mercado Livre, Jacobo Cohen.

O montante será investido na abertura de novos Centros de Distribuição em Brasília, Pernambuco e Porto Alegre. Um dos objetivos é aprimorar a infraestrutura, equipe e base operacional logística do Mercado Livre no país. Com isso, o número de cidades com entregas rápidas, no mesmo dia ou no dia seguinte, deve crescer ainda mais. "Com esse aporte, crescem os empregos, cresce a economia e cresce o poder de compra dos brasileiros. Contem com o Governo Federal", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Recebi, no Palácio do Planalto, o CEO do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, ao lado de ministros do governo. No encontro Yunes anunciou a contratação de mais de 6,5 mil pessoas no Brasil, chegando a um quadro total de quase 30 mil funcionários. Além de gerar empregos, o… pic.twitter.com/dzetdHmTlG — Lula (@LulaOficial) April 15, 2024

"O Brasil representa cerca de 52% da receita líquida total do negócio na América Latina. O avanço histórico dos aportes do Mercado Livre no país, que rompeu a barreira do R$ 1 bilhão em 2018 e chega hoje a R$ 23 bilhões, indica o tamanho da nossa confiança no potencial de desenvolvimento do país, dos nossos colaboradores, da comunidade empreendedora e dos nossos parceiros", destacou Yunes.

Com uma das operações que mais cresce a cada ano, impulsionada também pela evolução do Mercado Pago, o Brasil receberá cerca de 24% mais desenvolvedores em relação ao quadro de 2023. As novas contratações vão elevar o quadro total de colaboradores diretos da companhia para cerca de 29 mil até o fim de 2024.

Além dos serviços financeiros, as áreas de logística e tecnologia serão as que mais vão absorver novos profissionais. O plano de contratações anual inclui a chegada de 875 novos profissionais somente para a área de tecnologia, que deve encerrar o ano com 4.500 profissionais dedicados. Outra área em destaque é a logística, que receberá mais de 5.200 novos profissionais.

“O Mercado Livre é uma plataforma de vendas, com 3 milhões e 300 mil vendedores por ano, e tem uma fintech, que é o Mercado Pago. Então acaba sendo um motor de empreendedorismo e formalização. Foram mais de 200 mil CNPJs abertos nos últimos 2 anos de vendedores e hoje mais de 1 milhão de famílias vivem tendo como sua principal renda o Mercado Livre”, afirmou Yunes.

O Mercado Livre também foi, através do Mercado Pago, um parceiro do programa Desenrola de renegociação de dívidas.

“Há 25 anos, acreditamos no potencial do Brasil, mantendo sempre uma perspectiva de longo prazo, que nos permite gerar impacto positivo contínuo e compartilhado com milhares de empreendedores e consumidores”, comenta Jacobo Cohen, vice-presidente sênior Jurídico e de Relações Governamentais do Mercado Livre.

SOBRE O MERCADO LIVRE — O Mercado Livre é uma companhia de tecnologia para e-commerce e serviços financeiros na América Latina, que oferece soluções para que pessoas e empresas possam comprar, vender, anunciar e enviar produtos por meio da internet, assim como soluções de pagamento, crédito, investimentos, seguros e gestão de benefícios.

Fundado em 1999 e presente em 18 países, o Mercado Livre superou a marca de 58 mil colaboradores diretos na região, mais de 22 mil apenas no Brasil, seu principal mercado.