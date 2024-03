MARCAS

Nova direção da Light reverte prejuízo e garante lucro de R$ 49,6 mi no 4º trimestre

A receita líquida somou R$ 3,912 bilhões no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 18,8% na comparação com igual etapa de 2022

Por MARCAS JB com Agenda do Poder

Publicado em 27/03/2024 às 09:44

Alterado em 27/03/2024 às 09:44

Despesas operacionais somaram R$ 3,406 bilhões no quarto trimestre de 2023