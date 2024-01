Ipanema vai ganhar um Bar Lagoa com pé na areia; no lugar do quiosque de Lamare

...

Publicado em 18/01/2024 às 15:20

Alterado em 18/01/2024 às 15:32

Mudou de mãos o mais famoso e maior quiosque da Vieira Souto, em Ipanema. Os sócios David Zylberstajn, Luiz Carlos Nabuco e Pedro de Lamare venderam o quiosque de Lamare para o grupo que comanda o Bar Lagoa.

Conclusão: o Bar Lagoa vai ganhar uma filial com pé na areia de Ipanema, e o carioca terá mais um endereço para saborear o famoso filé à milanesa com salada de batata, marca do restaurante que há 90 anos recebe sua clientela fiel na Epitácio Pessoa, debruçado na Lagoa Rodrigo de Freitas, para o chope mais delicioso do Rio

A inauguração do Quiosque Bar Lagoa é no sábado (30).