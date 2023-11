Prezunic inaugura 35ª loja no Rio de Janeiro

Dando sequência a uma série de inaugurações em 2023, o supermercado Prezunic abriu sua 35ª loja no Estado do Rio de Janeiro nessa terça-feira (28), desta vez, na região do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste carioca.

Com cerca de 2.630m² de área total, a nova loja é dividida entre térreo e mezanino, com 6.500 itens à disposição, cinco pontos de checkout e três self-checkouts. Além dos setores tradicionais, a unidade conta com restaurante, rotisseria e uma adega diferenciada, com rótulos nacionais e importados que atendem a vários perfis de consumo. Também há ofertas de grelhados e produtos da linha The Fresh Market, de molhos e temperos exclusivos importados dos EUA.

Assim como as outras três unidades inauguradas em 2023 - Laranjeiras, Tijuca e Maricá - o Prezunic Jardim Oceânico oferece sistema de pagamento via reconhecimento facial, além da comodidade do Fila Zero, serviço exclusivo lançado no Prezunic, pelo qual os clientes compram na loja física sem passar pelo caixa, recebendo os produtos em casa, com pagamento no ato da entrega.

O empreendimento gerou a contratação de mais de 130 colaboradores e mais de 35 promoções internas, seguindo a política de valorização e capacitação praticada pela Cencosud Brasil.

Com estacionamento próprio, a nova unidade fica na Avenida Rodolfo Amoedo, 347, a cerca de 500 metros do Metrô Jardim Oceânico. A inauguração aconteceu às 10h, com ofertas especiais, degustação de produtos e distribuição de sacolas retornáveis para os primeiros clientes.

O funcionamento será de segunda a sábado das 7h às 22h, e domingos e feriados das 7h às 21h.

Compra on-line e entrega expressa

O Prezunic Jardim Oceânico oferece o sistema de compra on-line com dois tipos de modalidade: entrega agendada e entrega expressa, que possibilita a entrega na região de até 30 itens num prazo máximo de 2 horas. Os pedidos podem ser feitos pelo site.