Nubank chega a 4,3 milhões de clientes no México e deve lançar conta corrente na Colômbia

A base de clientes do Nubank chegou a 4,3 milhões de pessoas, impulsionada pelo lançamento e expansão do produto de conta corrente no país, o "Cuenta Nu", que atualmente tem mais de 2,4 milhões de clientes. Na Colômbia, a base de clientes da fintech expandiu para cerca de 800 mil pessoas e, assim como no México, espera-se que a trajetória de crescimento acelere com o lançamento da conta em breve, informa o balanço de resultados do banco digital.

Ao todo, o Nubank superou 90 milhões de clientes, considerando dados de outubro, ou seja, após a finalização do terceiro trimestre. A maior parte está no Brasil, com 85 milhões.

Aposta no crédito consignado

O crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, representou originação de R$ 300 milhões em operações no terceiro trimestre do Nubank, número ainda pequeno perto do emprestado pelo banco no período no crédito pessoal, que somou R$ 9 bilhões.

"O consignado está no começo", disse o diretor financeiro do Nubank, Guilherme Lago. "A cada mês praticamente dobra a originação."

O Nubank começou a operar no crédito consignado em abril deste ano, em agosto começou no FGTS e só este mês passou a operar com portabilidade. (com Agência Estado)