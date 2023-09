Prezunic inaugura loja em Maricá nessa quarta-feira

Município com o maior crescimento populacional do Estado do Rio de Janeiro, segundo o Censo 2022, Maricá recebe a mais nova loja da rede de supermercados Prezunic nessa quarta-feira, 20 de setembro, com inauguração às 10h. Na mesma data, o Spid, serviço de conveniência com entregas rápidas da Cencosud, também passa a operar na cidade.

Com 9 mil itens de diversos setores à disposição e quase 1.700 m2 de área total, o Prezunic Maricá dispõe de 100 vagas de estacionamento com manobrista gratuito, possibilidade de pagamento das compras por reconhecimento facial – tanto nos sete caixas convencionais, quanto nos três terminais de autoatendimento – e aceitação da moeda social mumbuca.

Complementando a oferta de serviços, o Prezunic Maricá contará com o Fila Zero, novidade lançada neste ano, que permite ao cliente fazer a seleção dos produtos de sua preferência na loja física, entregar o carrinho ao colaborador responsável e agendar o recebimento e o pagamento das compras em domicílio, com toda comodidade.

Outra facilidade é o e-commerce, pelo qual as compras são realizadas sem sair de casa, pelo site ou via App Prezunic, e entregues num raio de até 10km de distância. Quem se cadastrar no aplicativo passará a fazer parte do Clube Prezunic com acesso a diversas ofertas, além de acumular pontos para trocar por produtos e serviços exclusivos.

Geração de emprego e sustentabilidade

A chegada do Prezunic em Maricá contribuiu para a geração de 140 empregos diretos, oferecendo oportunidades de trabalho e carreira para moradores do próprio município, que compõem 90% do quadro. As vagas foram preenchidas em parceria com o Sine local e, entre os contratados, estão Jovens Aprendizes, Pessoas com Deficiência (PcDs) e profissionais 50+, valorizando e promovendo a diversidade e a inclusão no time. A loja também conta com 50% de presença feminina, inclusive em cargos de liderança.

A sustentabilidade é outro ponto forte da nova unidade. Todas as embalagens plásticas e de papelão usadas serão encaminhadas para a reciclagem, assim como o óleo de cozinha utilizado na confecção dos produtos de padaria. Modernos sistemas de economia de energia elétrica vão monitorar o consumo em toda a unidade, incluindo o controle inteligente de climatização da loja. A iluminação é 100% em LED, o que garante maior eficiência e menor consumo de energia.

Como forma de incentivar atitudes mais sustentáveis no dia a dia, no dia da inauguração, o Prezunic irá presentear os clientes que realizarem acima de R 50 em compras na nova loja com uma sacola retornável exclusiva da rede em homenagem a Maricá. Com capacidade para suportar até 25 kg, ela será uma grande aliada para o transporte das compras, dispensando o uso de sacolas plásticas. A expectativa é que 5 mil sacolas sejam entregues durante a ação, válida somente no 20 de setembro, enquanto durar o estoque.

Além disso, durante as primeiras semanas de funcionamento, serão realizadas diversas ações com parceiros que irão oferecer degustações e ofertas especiais, incluindo produtos de marca própria Prezunic e itens de importação exclusiva Cencosud.

Spid

Junto com o Prezunic, a rede de conveniência Spid desembarca em Maricá, garantindo entregas em domicílio em até 30 minutos de produtos de conveniência, como bebidas geladas, snacks, carnes para churrasco e itens de higiene e limpeza, entre outros. Os pedidos são feitos via App Spid e entregues num raio de até 4km de distância da loja.

Com dois acessos – pela Av. Vereador Francisco Sabino da Costa, 45, e pela Rua Abreu Sodré, 27, no Centro da cidade - o Prezunic funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, domingos e feriados das 7h às 21h. Já o Spid tem horário de entrega de segunda a sábado, das 8h às 21h30, e aos domingos e feriados, das 8h às 20h30.