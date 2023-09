iPad mini, o pequeno gigante

Já há vários anos que vivemos imersos na era digital e hoje quase tudo é feito online. Até os livros didáticos são substituídos por tablets ou iPads, uma forma mais moderna de aprender sem precisar carregar um para cada disciplina.

Eles quase não ocupam espaço, são leves e com o tamanho certo para ser transportados de um lugar para outro até no bolso, têm um nível semelhante e quase com o mesmo alcance de um laptop, e podem se conectar a todos os tipos de redes para navegar desde qualquer canto. Que o diga o iPad Mini. Lançado em 2012, com uma tela de 7,9 polegadas, integra como CPU um chip A5 dual-core além de uma câmera frontal FaceTime de 1,2MP, outra câmera iSight com gravação de vídeo HD real 1080p e 5MP, tecnologia de rede móvel 4G/LTE e mais de 275.000 aplicativos prontos para download na Appstore. A tampa traseira de alumínio anodizado -no início- e bateria de polímero de lítio compartilham o aspecto com o iPhone. Foi o primeiro iPad a incorporar dois alto-falantes, e a assistente virtual Siri.

É por isso que a opção de comprar um iPad mini é certa e adequada, já que ele roda aplicativos poderosos como nada, permitindo trabalhar com aplicativos como Adobe Photoshop ou Microsoft Office, abrir vários aplicativos ao mesmo tempo e trabalhando com todos. O catálogo de iPads foi crescendo com o passar do tempo e hoje existem modelos de diversos tamanhos e especificações para poder escolher o ideal.

Diferenças não tão sutis

Dois dos modelos mais interessantes são o iPad clássico e o mini, os mais baratos da Apple, e que tem muitas semelhanças e também muitas diferenças. Contam com a mesma capacidade de armazenamento, a mesma câmera frontal para videochamadas, Touch ID, e são compatíveis com a versão mais recente do iPadOS. Mas as diferenças entre eles são mais relevantes, não só pelo tamanho como também pela filosofia. No caso do iPad de 9ª geração, mantém o design clássico, com o botão home na parte inferior e engastes maiores. Já o iPad mini tem o design dos iPads mais modernos, com molduras finas, laterais retas e design geral mais moderno. A tela é outra grande diferença, com um painel mais gerenciável de apenas 8,3 polegadas, tornando-o o menor da marca.

Embora ambos os painéis possuam tecnologia True Tone, a do iPad mini é muito melhor, com laminação integral, película antirreflexo e gama de cores ampla que a faz superior. Também o processador de duas gerações é mais moderno no iPad mini. Mesmo que nas tarefas comuns como navegar, jogar ou assistir séries a diferença não seja notada se quiser algo mais exigente como foto ou edição de vídeo, o iPad mini oferece uma melhor experiência. É verdade que a tela dele é menor, mas grande o suficiente para aproveitá-la.

Modelos e variantes

O Apple iPad mini possui 6 modelos e variantes que são, geralmente, os mesmos com algumas especificações e características diferentes, como a memória interna, o processador ou as frequências 3G/ 4G /5G que podem ser diferentes segundo o país onde é vendido. O modelo mais recente É o iPad Mini 2021, com processador A15 Bionic, suporte 5G e segunda geração do Apple Pencil, de 8.3 polegadas USB-C.