Vítima dos juros: Petrópolis (Itaipava), 3º grupo cervejeiro do país, também pede recuperação judicial

“Vai Verão, vem Verão” era o mote da Cerveja Itaipava. Um semana após o fim do verão, e 40 dias depois da Recuperação Judicial da Americanas com dívidas de R$ 43 bilhões, em janeiro, e a Nova RJ por parte da Oi, com dívidas de R$ 31 bilhões, o grupo Petrópolis, dono das marcas Itaipava, Crystal, Petra e Cabaré, além de refrigerantes e energéticos e fábricas em sete estados do Brasil, também não resistiu aos juros altos. A empresa entrou, nessa segunda-feira (27), na Justiça do Rio de Janeiro, com pedido de recuperação judicial.

As dívidas da companhia somam R$ 4,2 bilhões, segundo sua defesa. Desse total, 48% são financeiras e 52% com fornecedores e terceiros. A empresa, 100% de capital nacional e sem ações na bolsa, é controlada pelo bilionário empresário Walter Faria. Fundada, em 1993, no distrito de Itaipava, à margem da BR-40 (Rio-Juiz de Fora), no município de Petrópolis, possui uma 2ª unidade em Teresópolis, às margens da BR-116 (Rio-Além Paraíba), com extensão pelo município vizinho de São José do Vale do Rio Preto (RJ).

Presença nacional

Incluindo as unidades no Estado do Rio, o Grupo Petrópolis emprega mais de 24 mil pessoas em suas oito fábricas no país. A maior parte está no Sudeste, onde tem ainda duas unidades em São Paulo (Boituva e Bragança Paulista), uma em Uberaba (MG). No Centro Oeste, tem fábrica em Rondonópolis (MT). No Nordeste, está presente em Alagoinhas (BA) e em Itapissuma (PE).

Todas as unidades contam com centros de distribuição. Produz as marcas de cerveja Itaipava, Cabaré, Petra, Crystal, Lokal, Black Princess, Weltenburger, Brassaria Ampolis com os rótulos Cacildis, Biritis, Ditriguis e Forévis, as vodkas Blue Spirit Ice e Nordka, a Cabaré Ice, os energéticos TNT Energy Drink e Magneto, o refrigerante It!, o isotônico TNT Sports Drink e a água Petra.

Tutela de urgência

Nesta terça-feira (28), a juíza Elisabete Franco Longobardi, da 5ª Vara Empresarial da cidade do Rio, concedeu ao grupo uma tutela cautelar de urgência que determinou a liberação dos recursos da companhia por Banco Santander, Fundo Siena, Daycoval, BMG e Sofisa. A juíza também nomeou como administradores judiciais o escritório de advocacia Zveiter e a empresa Preserva-Ação, do advogado Bruno Rezende, os mesmos que já atuam no caso da Americanas.

A empresa afirmava que as medidas eram urgentes para evitar "iminente estrangulamento do fluxo de caixa". A urgência também se justificava pelo fato de que, ontem, vencia uma parcela de R$ 105 milhões de uma dívida financeira.

Na petição, a Petrópolis, representada pelos escritórios Salomão Sociedade de Advogados e Galdino & Coelho, afirmam que, até o fim de março, haverá uma necessidade de capital de giro acumulada R$ 360 milhões superior ao projetado para o período e que, até 10 de abril, será de R$ 580 milhões superior.

"A combinação desses fatores, exógenos e alheios ao controle das requerentes, gerou uma crise de liquidez sem precedentes no Grupo Petrópolis, que comprometeu seu fluxo de caixa a ponto de obrigá-lo a buscar a proteção legal com o ajuizamento deste pedido de recuperação judicial", diz o documento.

Churrasco sem cerveja

Com a crise no comércio, na indústria automobilística e agora no setor cervejeiro, uma área sensível à renda (e aos juros), o desejo do presidente Lula de fazer a economia crescer para a população voltar a “saborear um churrasco e uma cervejinha” fica mais dependente de o Banco Central baixar os juros.

Pelo menos, em Bragança Paulista, conhecido como “terra da linguiça”, em São Paulo, o binômio churrasco e cerveja está ameaçado. Assim como nos municípios em que as montadoras deram férias coletivas e deixaram os metalúrgicos preocupados com o futuro de seus empregos.