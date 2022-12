Gucci abre primeira loja de malas e bolsas em Paris

A grife italiana Gucci abre em Paris a sua primeira loja permanente dedicada ao mundo das malas e bolsas de viagem. Localizada na Rue Saint-Honoré, a estrutura tem dois andares com espaços inspirados em viagens de luxo do período da Belle Époque (fim dos anos 1800 e início dos 1900).

"Gucci Valigeria é uma chamada às nossas raízes fiorentinas e ao nosso artesanato atemporal. É um símbolo da nossa tradição, que agora é reinterpretado para os viajantes e os exploradores modernos", destaca o presidente e CEO da maison, Marco Bizzarri.

A loja é também uma forma da grife se aprofundar na própria história, iniciada no fim dos anos 1800, quando o jovem Guccio Gucci vai para Londres e começa a trabalhar como porteiro no Savoy Hotel. Ali, descobre a "magia da viagem", em uma época marcada por constantes revoluções.

Inspirado pelo que observou no hotel londrino, Gucci voltou para Florença e fundou a sua oficina de malas artesanais em 1921.

A nova loja, que nasce praticamente um século depois da sua fundação, propõe uma seleção de bolsas de compras a mochilas, de malas de viagem até estojos específicos para roupas e produtos de beleza, além de chapeleiras e bagagens especiais.

Os produtos estão disponíveis tanto em versões flexíveis quanto rígidas, incluindo as peças feitas em alumínio na parceria com a empresa de luxo FPM Milano. (com agência Ansa)