Com investimento de R$ 30 mi, Giga Atacado inaugura loja em Tremembé

O Giga Atacado abrirá as portas da sua 11ª loja, nesta quinta (22), às 9h, no bairro do Tremembé, zona norte de São Paulo. Com 3.300 metros quadrados de salão de vendas, 16 checkouts, 4 self-checkouts e um mix de aproximadamente 6.500 itens, a loja conta com seções de alimentos (commodities, hortifruti, bebidas, seca doce, seca salgada, congelados, frios e embutidos, laticínios, carnes e aves, pescados) e não alimentos (limpeza, perfumaria e bazar). Esta é a primeira loja do Giga Atacado inaugurada sob a gestão da Cencosud Brasil, uma das maiores supermercadistas do país que adquiriu a rede de atacarejo paulista em julho de 2022.

Localizada na Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 1980, a unidade foi construída em tempo recorde de 90 dias. Com uma estrutura moderna e sustentável, sua fachada de vidro valoriza a iluminação natural e reduz consumo de energia, assim como as lâmpadas de LED e o reaproveitamento de águas pluviais, contribuindo para reduzir o impacto ambiental do empreendimento. “Este é mais um marco na história da Cencosud Brasil por ser a nossa primeira loja construída em São Paulo, mercado que desejávamos ingressar e agora temos a oportunidade de crescer e fortalecer nossa atuação por meio do Giga Atacado”, destaca o presidente da Cencosud Brasil, Sebastián Los.

Para que o cliente tenha uma experiência de compra mais agradável, a loja possui sistema de climatização por ar-condicionado, Wi-Fi e caixas exclusivos para comerciantes e mercado transformador. Além disso, especialmente para a inauguração, o Giga Atacado Tremembé estará com ofertas e promoções exclusivas em todas as seções. “Esta é a nossa primeira inauguração depois de 3 anos, quando abrimos a loja de Guarulhos. Estamos muito felizes com a nova loja e tudo que ela representa. Esse foi um ano especial para o Giga Atacado, uma rede local que agora integra uma multinacional do porte da Cencosud. Muitos outros projetos e ações virão para melhor servir aos nossos clientes e comunidades”, destaca Rafael Müssnich, diretor do Giga Atacado.

O Giga Atacado Tremembé contribuiu para a geração de 110 novos empregos diretos e mais de 100 indiretos. Funcionará de Segunda a Sábado das 7:00h às 22:00h, e Domingos e Feriados das 7:00h às 20:00h. Todos os colaboradores que ocupam cargos operacionais e técnicos participaram de uma formação técnica para execução de suas atividades.

Sobre o Giga

Fundado em 2009, o Giga Atacado é uma rede atacadista com 11 lojas e um Centro de Distribuição no estado de São Paulo, presente na capital e nas cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Jundiaí, Guarulhos, Osasco e Várzea Paulista. Conta com cerca de 1.300 colaboradores que trabalham diariamente com a missão de atender consumidores finais e comerciantes com produtos de qualidade e preços baixos, sendo referência em hortifruti entre os atacadistas de São Paulo. Em 2022 integrou-se a Cencosud, um dos principais grupos varejistas das Américas com presença em seis países do continente e que no Brasil atua nos segmentos Supermercadista, Atacadista e de Serviços Financeiros.

Sobre o Grupo Cencosud

A Cencosud opera no Brasil desde 2007, por meio das redes GBarbosa, Mercantil Atacado, Bretas, Perini, Prezunic, Spid, Giga Atacado e do Cartão Cencosud, negócio de Serviços Financeiros. Com 372 unidades e mais de 20 mil colaboradores, o grupo está presente nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo, onde também possui um escritório administrativo. Fundado em 1963, Cencosud é um dos maiores e mais prestigiados varejistas na América Latina. Conta com operações na Argentina, Brasil, Chile, Peru, Colômbia e Estados Unidos – além de um escritório comercial na China – onde desenvolve diariamente uma exitosa estratégia multiformato que hoje emprega mais de 122 mil colaboradores. Sua operação comtempla diversas linhas de negócios, tais como Supermercados, Melhoramento do Lar/ Home Center, Lojas de Departamento, Centros Comerciais/ Shoppings Centers e Serviços Financeiros. Adicionalmente desenvolve outras linhas de negócios que complementam sua operação central como Cencosud Media e Cencosud Ventures. Todas se destacam por sua qualidade, excelente nível de serviço e satisfação do cliente.