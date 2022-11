Com R$ 2,4 bilhões em receita líquida no terceiro trimestre, Cencosud Brasil fortalece sua operação de cash & carry

A Cencosud Brasil, uma das maiores supermercadistas do país, fechou o 3T22 com receita líquida consolidada de R$ 2,4 bilhões (R$ 1,6 bilhão no Varejo e R$ 756 milhões no Atacado) com aumento de 19,1% sobre o 3T21. Os resultados da operação Giga Atacado, cuja aquisição foi oficializada em 1º de julho, já refletem no desempenho da companhia alavancando a participação do formato cash & carry, que agora representa 30% das vendas líquidas do grupo.

A integração do Giga Atacado foi um dos destaques do trimestre, para a qual uma equipe corporativa esteve dedicada a vivenciar o dia a dia da operação paulista, composta por 10 lojas e um centro de distribuição, conhecer seus processos e compartilhar boas práticas com as demais bandeiras do grupo.

O cenário continua desafiador, com um terceiro trimestre de deflação mudando a tendência de inflação até o segundo trimestre. Ante esta situação, o foco da companhia foi gerenciar os estoques para oferecer o melhor preço para os clientes e manter um capital de giro adequado, impulsionar seu portfólio de marcas próprias, disponibilizar opção de parcelamento das compras e descontos exclusivos nos aplicativos das bandeiras. Com isso, a Cencosud Brasil conseguiu manter o crescimento em mesmas lojas, além de registrar um avanço na rentabilidade quando comparada ao mesmo período de 2021.

Nas demais operações, com destaque para o Nordeste, a companhia segue expandindo o formato Eletro Show GBarbosa, dedicado à venda de eletro e bazar. Mais quatro unidades foram inauguradas, totalizando 94 lojas distribuídas nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. Além disso, mais sete lojas GBarbosa e Mercantil Atacado foram revitalizadas, ganhando um ambiente moderno, atrativo e agradável para melhor servir aos clientes.

Outro importante passo foi na frente de Digital, com a transição do e-commerce GBarbosa para uma plataforma de compra online que reúne alimentos, eletro e bazar no mesmo ambiente digital.

Diante deste contexto, a Cencosud Brasil segue com sua estratégia de crescimento sustentável, com foco na integração do Giga, plano de expansão com abertura e reforma do portfólio de lojas, além da proteção das suas margens de negócios.

Para mais informações sobre os resultados da Cencosud Brasil no 3T22, acesse.

Sobre o Grupo Cencosud

A Cencosud opera no Brasil desde 2007, por meio das redes GBarbosa, Mercantil Atacado, Bretas, Perini, Prezunic, Spid, Giga Atacado e do Cartão Cencosud, negócio de Serviços Financeiros. Com mais de 370 unidades e mais de 21 mil colaboradores, o grupo está presente nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo, onde também possui um escritório administrativo.

Fundado em 1963, Cencosud possui ações na bolsa de Santiago e está entre os mais prestigiados grupos varejistas multimarca e multiformato. Com mais de 100 mil colaboradores, mantém operações na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Estados Unidos e Peru com atuação em cinco segmentos de negócios – Supermercados, Home Improvement, Lojas de Departamento, Shoppings Centers e Serviços Financeiros –, além de um escritório comercial na China.