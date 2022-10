Outubro Rosa: cliente do Prezunic pode doar cabelos em troca de corte gratuito

A Campanha Outubro Rosa, que promove ações de conscientização e prevenção ao câncer de mama, está chegando ao fim, mas ainda dá tempo para quem quiser participar. Numa parceria com a ONG Cabelegria, duas unidades da rede de supermercados Prezunic recebem doações de cabelos que serão transformados em perucas a serem doadas a mulheres e crianças diagnosticadas com a doença. As ações acontecem nesta sexta-feira, (28) na unidade Freguesia, e no sábado (29), na loja de Campo Grande. Quem doar poderá receber um corte gratuito na hora.

Para ser doado, o cabelo precisa estar lavado, seco e ter, no mínimo, 15 cm de comprimento. Quem quiser participar e não tiver esse volume para oferecer pode participar do Corte Solidário, contribuindo com R$ 20, com direito ao corte que desejar, feito por profissionais da Cabelegria.

Todo o dinheiro e material doados serão utilizados para a confecção de perucas a serem oferecidas a mulheres e crianças diagnosticadas com doenças que causam a queda de cabelo. Desde quando começou a atuar, a Cabelegria já confeccionou mais de 11.600 perucas.

As ações, tanto na sexta-feira, no Prezunic Freguesia (Estrada de Jacarepaguá, 7.153), quanto no sábado, na unidade Campo Grande (Estrada do Cabuçu, 1.654), acontecem das 10h às 18h. Para participar, basta procurar o estande montado em cada loja.

Sobre o Prezunic

A primeira unidade do Prezunic foi aberta em 2002. A rede de supermercados atua no Estado do Rio de Janeiro com delivery próprio, um Centro de Distribuição e 31 lojas distribuídas entre a capital, Região Metropolitana e Baixada Fluminense, empregando mais de 5 mil pessoas diretamente. Em 2011, a empresa passou a integrar a Cencosud, uma das maiores varejistas da América Latina, com mais de 50 anos de expertise no setor.