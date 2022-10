Mês das crianças tem diversão e ofertas no Prezunic

Biscoitos, bomboniere e guloseimas, em especial aquelas expostas na área de checkout, estão entre os itens preferidos das crianças no supermercado. No Prezunic, a média de crescimento em vendas dessas categorias em 2021 foi de 10% em relação ao ano anterior. Neste mês de outubro, dedicado à garotada, a rede carioca investe em diversas ações nas lojas, com brincadeiras, espaços de recreação e a presença de personagens infantis para animar os pequeninos. O setor de Padaria desenvolveu um “kit sonho” especial para venda no período, e diversos produtos estarão em oferta até o dia 23.

Diversas unidades do Prezunic estão promovendo atividades em datas específicas para as crianças, como parte do Festival de Guloseimas promovido pela rede. A cada dia, uma loja vai disponibilizar um espaço com mesinhas, cadeiras e material para desenho, além de algumas surpresas. Um personagem infantil fantasiado de sonho de padaria vai animar a turma.

Das 10h às 16h, a ação acontece nas lojas Olaria (08/10), Cachambi (13/10), Padre Miguel (12/10), Catumbi (13/10), Recreio (14/10) e Freguesia (15/10). No horário das 14h às 18h, as atividades acontecem em Caxias Centro (07/10), Campo Grande (11/10), Meier (14h às 18h) e Recreio (14/10). Já em Nilópolis (08/10), Ilha (12/10), Jauru (15/10) e Botafogo (16/10), a diversão vai das 10h às 14h.

Criado especialmente para o Mês das Crianças, o “Kit Sonho Prezunic” vem numa embalagem especial contendo um sonho de padaria e potinhos de confeitos, para a garotada enfeitar sua guloseima como quiser. Os sabores disponíveis são creme, doce de leite, chocolate branco e avelã.

Até 23 de outubro, também haverá ofertas especiais com 25 itens em promoção nas categorias de biscoitos e guloseimas em geral. O encarte com todos os detalhes pode ser baixado no site ou via App Prezunic.

Sobre o Prezunic

A primeira unidade do Prezunic foi aberta em 2002. A rede de supermercados atua no Estado do Rio de Janeiro com delivery próprio, um Centro de Distribuição e 31 lojas distribuídas entre a capital, Região Metropolitana e Baixada Fluminense, empregando mais de 5 mil pessoas diretamente. Em 2011, a empresa passou a integrar a Cencosud, uma das maiores varejistas da América Latina, com mais de 50 anos de expertise no setor.